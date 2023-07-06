Россиян призвали выступить с поддержкой выпавшего из окна сына Ефремова: Близкие должны быть рядом

Недавно стало известно, что 31-летний наследник Михаила Ефремова выпал из окна на третьем этаже. В момент происшествия он находился в своей квартире на Пролетарском проспекте в столице. По информации СМИ, Николая Ефремова доставили в реанимацию с тяжелой травмой и экстренно прооперировали.

Бизнесмен Игорь Ефремов высказал свою точку зрения касательно случившегося. “Мне хотелось бы прокомментировать информацию, которая недавно появилась в СМИ о сыне Михаила Ефремова. В последнее время было отмечено, что молодой человек столкнулся с проблемой чрезмерного употребления алкоголя.

Важно понимать, что вопросы, связанные с алкоголем и зависимостью, являются сложными и требуют чуткого и уважительного похода. Вместо того, чтобы судить и стигматизировать, мы призываем общество в целом выступить с пониманием и поддержкой. Человек, столкнувшийся с проблемой алкоголизма, нуждается в нашей поддержке, сочувствии и помощи”, — заявил предприниматель,

Игорь призвал не забывать, что алкогольная зависимость – это медицинская проблема, требующая квалифицированного вмешательства и продолжительного восстановления, в том числе и психологического. “Семья и близкие должны быть рядом, чтобы поддерживать и помогать в борьбе с этой зависимостью. Социальная поддержка и доступ к профессиональной помощи также играют важную роль в этом процессе”, — добавил он.

Кроме того, бизнесмен призывал общественность к пониманию, солидарности и эмпатии. “Давайте вместе поможем зависимым людям раскрыть свой потенциал на пути к выздоровлению и возвращению к полноценной жизни. Сделаем мир более понимающим, поддерживающим и благоприятным”, — резюмировал он.