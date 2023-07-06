 

Знай наших! Россия обошла Канаду и Австралию по средней температуре в эпицентре лесных пожаров

06.07.2023, 13:33, Разное
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Россия впервые обошла Канаду и Австралию по средней температуре в эпицентре лесных пожаров – этот показатель составил 1402 градуса, что ровно на 8 градусов больше чем у австралийцев, и на 4,2 пункта превосходит цифры в Канаде.

Об установлении нового рекорда сообщили в ходе торжественной пресс-конференции Минприроды.

Негласное соревнование в этой области ведётся с 1960-х годов, однако ни разу ещё нам не удавалось обойти канадцев. В 1988-1989 годах СССР занимал второе место с температурой 1412 и 1444°C, уверенно оставив позади австралийцев. Похожая ситуация наблюдалась в 2004 году, причём разрыв с лидером рейтинга – Канадой – тогда составлял всего полтора градуса, но удача России тогда так и не улыбнулась. Нынешние цифры являются историческим рекордом и обеспечивают нашей стране уверенное первое место.

В честь этого события планируется выпустить почтовую марку, а также вручить памятные сувениры всем причастным. Эксперты отмечают, что хотя разрыв и невелик, но следует помнить: наша страна также вырвалась в лидеры по площади пожаров. По совокупности показателей австралийские и канадские лесные пожары не идут ни в какое сравнение с отечественными, не говоря уже про возгорания в США, которые с 1990-х годов ни разу не попадали в тройку лидеров.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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