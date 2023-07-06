Найден более дешевый метод опреснения воды

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06.07.2023, 13:30, Разное
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Ученые СПбПУ (Санкт-Петербургский политехнический университет) разработали и успешно испытали новый экономически эффективный способ опреснения воды, который может стать важным вкладом в решение проблемы доступа к чистой питьевой воде.

Опреснение – процесс удаления солей и примесей из морской или соленой воды. Он открывает широкие перспективы для использования такой воды в различных сферах, включая питьевую, сельское хозяйство, промышленность и энергетику.

Однако традиционные методы требуют значительных затрат энергии и ресурсов, что делает этот процесс дорогостоящим и малоэффективным. Ученые СПбПУ решили эту проблему, разработав новую технологию, позволяющую значительно снизить затраты и повысить производительность.

Основой нового способа является использование тонкомодульных мембран, специально созданных для опреснения воды. Эти мембраны имеют высокую проницаемость, что позволяет удалять соли и примеси более эффективно и с меньшими затратами энергии.

К преимуществам нового способа можно отнести его низкую стоимость и масштабируемость. Разработанные учеными СПбПУ мембраны могут быть произведены в больших количествах и использоваться в любых условиях. Это позволяет сократить затраты на процесс опреснения и привлечь больше ресурсов для решения глобальной проблемы нехватки питьевой воды.


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