Мнение: Кто заказал нападение?

Елена Милашина сейчас в Москве. Но в больнице. Московские врачи диагностировали у Лены множественные переломы костей кистей рук, ушибы мягких тканей, а также закрытую черепно-мозговую травму.

Следственное управление Следственного комитета России (СУ СКР) по Чечне возбудило уголовное дело. Расследование ведется по двум статьям: об умышленном причинении легкого и среднего вреда здоровью (ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 112 УК РФ).

Уже который день меня мучает вопрос, несвязанно ли нападение на Елену с ее расследование «Никогда мы не будем братьями», опубликованное в день начала пригожинской «попытки мятежа». Сейчас, когда Милашина уже в Москве и в безопасности, этот вопрос можно задать и публично.

Очевидно, что публикация «Никогда мы не будем братьями» много кому не понравилась. И вагнеровцам, и ахматовцам… И журналиста вполне могли заказать и те и другие. Или это была «третья сила»?

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