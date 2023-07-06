Ученые в России разработали спутниковый терминал весом 70 кг для доступа в Интернет

Российская компания “Заслон”, занимающаяся спутниковой связью в Ku-диапазоне, создала “Сапфир”, позволяющий осуществлять широкополосный интернет через спутник. Об этом пишет ТАСС.

Этот терминал использует плоскую антенную решетку и совместим с геостационарными космическими аппаратами. Данная разработка способна передавать данные со скоростью, подходящей для широкого спектра сложных приложений, а также повседневных задач. “Сапфир”, который может быть установлен на транспортных средствах, кораблях и поездах, позволяет осуществлять связь на скорости до 300 км/ч. Это терминал российского производства и дизайна, который может использоваться как для гражданских, так и для военных задач. Вес терминала может составлять от 40 кг до 70 кг в зависимости от его модификации.

“Сапфир” российского производства позволяет проводить работы на всей территории России, включая Северный морской путь. Евгений Григорьев, директор коммерческого департамента компании “Заслон”, сказал, что спутниковая связь как на мобильных, так и на стационарных объектах имеет большое значение для безопасности данных в стране.