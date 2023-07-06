 

Китай стал первой страной, продавшей самый мощный в мире смартфон

06.07.2023, 13:10, Разное
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Компания ZTE анонсировала два новых игровых телефона Red Magic 8S Pro и 8S Pro+. Новые устройства оснащены улучшенным процессором Snapdragon 8 поколения 2 и активным охлаждением. Именно поэтому они возглавили рейтинги производительности AnTuTu.

Red Magic 8S Pro поставляется с 8 или 12 ГБ памяти LPDDR5X и 256 или 512 ГБ встроенной памяти UFS4.0. Red Magic 8S Pro+ стал первым в мире смартфоном с 24 ГБ оперативной памяти. Модель поставляется с внутренней памятью до 1 ТБ и дополнительным процессором Red Core 2, который оптимизирует игровые настройки.

Производительность приписывается чипу Snapdragon 8 Gen 2 Lv, разогнанному до 3,36 ГГц. Производитель утверждает, что смартфоны компании побили рекорд бенчмарка AnTuTu, набрав более 1,7 миллиона баллов. Эти смартфоны оснащены 6,8-дюймовыми экранами AMOLED с разрешением 2480×1116 и частотой обновления 60 Гц. Защищает экраны стекло Gorilla Glass 5. Частота опроса кнопок Red Magic 8S Pro составляет 520 Гц, что идеально подходит для геймеров в конце линейки Red Magic 8S.Red Magic 8S Pro+ и 8S Pro+ оснащены аккумуляторами с быстрой зарядкой мощностью 165 Вт.

Мощность зарядных устройств для этих устройств составляет 80 Вт. В новых устройствах система охлаждения представлена вентилятором с RGB-подсветкой и графеном под дисплеем. Red Magic 8S Pro доступен в двух версиях, каждая из которых оснащена тройной камерой на 50, 8 или 2 мегапикселя. Он также имеет 16-мегапиксельный фронтальный модуль.


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