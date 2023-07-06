 

Скандалы: «На Украине идет тайная война с тайными правилами»

06.07.2023, 12:30, Разное
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Какую миссию поручили ЦРУ

ЦРУ очень активно участвует в кризисе на Украине, не нарушая при этом основного обещания администрации президента США Джозефа Байдена — о том, что американские военные не будут участвовать в конфликте напрямую, пишет журнал Newsweek со ссылкой на высокопоставленных сотрудников Белого дома и представителей американского разведывательного сообщества. Директор ЦРУ Уильям Бёрнс «во время непубличной поездки на Украину» якобы обсуждал планы Киева по возвращению территорий и проведению до конца 2023 года переговоров с Москвой», отмечает The Washington Post.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) активно участвует в конфликте на Украине и выступает в качестве «основного переговорщика», утверждает Newsweek со ссылкой на анонимные источники в Белом доме и неназванных представителей американской разведки.

«На Украине идет тайная война с тайными правилами <…>, что требует от ЦРУ играть огромную роль в качестве основного шпиона, переговорщика, поставщика, разведчика», — рассказали изданию в администрации президента США.

«Находится ли ЦРУ на территории Украины? Да», — признал еще один собеседник журнала.

«Один из самых больших секретов [конфликта] на Украине заключается в том, как много не знает ЦРУ. Агентство так же не уверено в мыслях и намерениях Владимира Зеленского, как и в отношении Владимира Путина. И поскольку российский лидер сталкивается с самой большой проблемой после неудавшегося мятежа, ЦРУ пытается понять, что будут делать обе стороны.

Президент США Джо Байден решил, что Вашингтон и Киев не будут предпринимать никаких действий, которые могут угрожать самой России или выживанию российского государства, если Путин не усугубит конфликт и не втянет всю Европу в новую мировую войну.

Взамен американский лидер ожидает, что Кремль не пойдет на эскалацию войны за пределы Украины и не прибегнет к применению ядерного оружия.

Позиция Америки находится под угрозой, потому что мятеж Евгения Пригожина, главы группы «Вагнер», поднимает вопрос о том, исчерпаны ли у Москвы варианты», — говорится в публикации.

Атака на Nord Stream

По данным Newsweek, Вашингтон якобы «незаметно выразил правительству Зеленского свое неудовольствие по поводу атаки «Северного потока» в сентябре прошлого года, но за этим актом саботажа последовали другие удары, в том числе недавняя атака беспилотников на Кремль».

«Это вызвало вопросы по поводу одной из основных обязанностей ЦРУ в сфере разведки — владеть достаточной информацией о том, что планирует Украина, а также придерживаться своего секретного соглашения с Москвой», — следует из текста.

Диверсия на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» была совершена 26 сентября 2022 года на пике газового конфликта между Россией и ЕС. В результате серии взрывов были разрушены обе нитки «Северного потока — 1» и одна из двух нитей «Северного потока — 2». На момент аварии прокачка газа по ним не велась: СП-1 был остановлен российской стороной, СП-2 так и не запущен.

Обстоятельства инцидента указывали на диверсию, позднее факт намеренного подрыва трубопроводов был подтвержден в ходе осмотра мест происшествия.

Официальные расследования датских, норвежских и немецких властей к началу 2023 года не пришли к выводам об организаторе или исполнителе диверсий.

«Хотя газопроводы и не находились в России, контрольный пакет акций принадлежит российской государственной компании «Газпром». Опять же, Украина отрицала свою причастность, несмотря на подозрения ЦРУ:

Мы не имеем «никакого отношения к аварии в Балтийском море и не располагаем информацией о диверсионных группах», — утверждали в офисе украинского лидера, напоминает Newsweek.

Взрыв на Крымском мосту

Затем последовал взрыв грузовика с бомбой на мосту через Керченский пролив 8 октября. Украина ранее угрожала атаковать эту переправу. Путин заявил, что ответные меры России «будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых для РФ». «И действительно, Россия ответила многочисленными ударами по объектам в украинских городах», — отмечается в материале.

«Из нападения на Крымский мост ЦРУ узнало, что Зеленский либо не имел полного контроля над своими вооруженными силами, либо не хотел знать об определенных действиях», — приводит издание слова представителя военной разведки.

За атакой на Керченский мост последовал еще более дальний удар по базе российских бомбардировщиков в Энгельсе Саратовской области. По словам высокопоставленного американского чиновника, ЦРУ заранее не знало ни об одной из этих атак. На этом фоне начали распространяться слухи, что ЦРУ якобы «через какую-то таинственную третью сторону поддерживает удары по России».

«Утверждение о том, что ЦРУ каким-то образом поддерживает диверсионные сети в России, является категорически ложным», — заявила пресс-секретарь ЦРУ Тэмми Торп.

В конце июня газета The Washington Post писала, что директор ЦРУ Уильям Бёрнс «во время непубличной поездки на Украину» якобы обсуждал планы Киева по возвращению территорий и проведению до конца 2023 года переговоров с Москвой». По ее данным, он также встречался с Зеленским и руководством местного разведсообщества. Целью визита называлось «подтверждение приверженности вашингтонской администрации обмену разведданными».

Григорий Плакучев

Оригинал материала: “Газета.ру”


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