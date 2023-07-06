В новой части игры Assassins Creed геймеры узнают историю Багдада

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06.07.2023, 11:45, Разное
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Компания Ubisoft выпустила “Кодекс истории Багдада” для игры Assassins Creed Mirage. Этот кодекс позволяет игрокам узнать о культуре, истории и науке Аббасидского халифата.

Ubisoft сотрудничала с несколькими музеями и привлекла к работе историков Ближнего Востока. Кодекс “История Багдада” предоставит игрокам исторические подробности о Багдаде, Аббасидском халифате IX века и другую необходимую информацию. Энциклопедия разделена на пять частей: “Экономика”, “Религия и повседневная жизнь”, “Правительство”, “Искусство и наука” и “Придворная жизнь”.

В каждом разделе будут представлены статьи, сопровождаемые артефактами, полученными в результате сотрудничества Ubisofts с музеями. Эти статьи раскрывают различные аспекты жизни Багдада. В них также будут затронуты такие деликатные темы, как рабство, гаремы и евнухи. Некоторые из статей могут также содержать забавные факты. Ubisoft заявила, что цель этого режима – не только просветить игроков, но и показать богатство и разнообразие культуры Багдада в 9 веке.

Assassins Creed Mirage, новая часть серии популярных игр Ubisoft, перенесет игроков в Багдад девятого века. В то время это был один из крупнейших и наиболее развитых городов Багдада. Планируется выпустить игру 12 октября 2023 года для ПК и консолей Xbox One.Ранее Microsoft уже предлагала Grand Theft Auto V бесплатно на Xbox.


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