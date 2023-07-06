Росгвардеец попытался с боем вернуть заначку, отданную жене несколько недель назад

В Подмосковье

арестован капитан Росгвардии Антон В., который с оружием пытался прорваться в

дом своей тёщи. По словам офицера, его супруга спрятала там заначку, которую он

передал ей во время июньского инцидента с ЧВК «Вагнер».

Офицер пояснил,

что передал супруге на хранение около 2,5 млн рублей, которые он откладывал на

протяжении 7 лет службы в Росгвардии. Эти деньги предполагалось использовать

для покупки автомобиля. 24 июня Антон В., как и многие другие росгвардейцы,

передал заначку на хранение жене, а та в свою очередь отвезла её в дом своей

матери. Впоследствии тёща отказалась владельцу его средства – она заявила, что тот «всё равно всё пропьёт с

дружками» и «ей давно не покупали новую шубу». Исчерпав законные способы и устав безуспешно увещевать родственницу, офицер пошёл на крайние меры.

«Подозреваемый произвёл не менее четырёх выстрелов из ручного противотанкового гранатомёта по частному дому, в котором

проживала его тёща, – говорит представитель прокуратуры. – После этого

он пытался проникнуть внутрь здания с табельным автоматом Калашникова. Тёща силовика оказывала активное сопротивление, поливая его со стен

кипящей смолой и выпустив из пращи не менее шести камней массой больше 10 килограмм каждый. В результате ей удалось продержаться в осаде до

прибытия уполномоченных органов».

Как сообщил источник в следствии, на первое досудебное слушанье по делу об

аресте Антона В. его супруга и тёща пришли в новых шубах.

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