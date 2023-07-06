Росгвардеец попытался с боем вернуть заначку, отданную жене несколько недель назад
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В Подмосковье
арестован капитан Росгвардии Антон В., который с оружием пытался прорваться в
дом своей тёщи. По словам офицера, его супруга спрятала там заначку, которую он
передал ей во время июньского инцидента с ЧВК «Вагнер».
Офицер пояснил,
что передал супруге на хранение около 2,5 млн рублей, которые он откладывал на
протяжении 7 лет службы в Росгвардии. Эти деньги предполагалось использовать
для покупки автомобиля. 24 июня Антон В., как и многие другие росгвардейцы,
передал заначку на хранение жене, а та в свою очередь отвезла её в дом своей
матери. Впоследствии тёща отказалась владельцу его средства – она заявила, что тот «всё равно всё пропьёт с
дружками» и «ей давно не покупали новую шубу». Исчерпав законные способы и устав безуспешно увещевать родственницу, офицер пошёл на крайние меры.
«Подозреваемый произвёл не менее четырёх выстрелов из ручного противотанкового гранатомёта по частному дому, в котором
проживала его тёща, – говорит представитель прокуратуры. – После этого
он пытался проникнуть внутрь здания с табельным автоматом Калашникова. Тёща силовика оказывала активное сопротивление, поливая его со стен
кипящей смолой и выпустив из пращи не менее шести камней массой больше 10 килограмм каждый. В результате ей удалось продержаться в осаде до
прибытия уполномоченных органов».
Как сообщил источник в следствии, на первое досудебное слушанье по делу об
аресте Антона В. его супруга и тёща пришли в новых шубах.
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