Идеален для ежедневного использования: делаем блеск для губ своими руками

Блеск для губ — один из самых важных элементов макияжа, придающий губам сияние и увлажняющий их. Такую косметику можно приобрести в магазине, но можно и изготовить самостоятельно. В последнем случае блеск точно не будет содержать никаких сомнительных токсичных ингредиентов. Состав получится идеально подходящим для ежедневного использования.

Что понадобится

Для изготовления домашнего блеска для губ будут нужны:

порошкообразный краситель (слюда) для самодельного мыла; натуральный полутвердый пчелиный воск; натуральное масло или смесь масел.

Если полутвердый воск найти не удастся, его можно заменить на обычный пчелиный воск. Масло для изготовления блеска подойдет, к примеру, касторовое, жожоба, миндальное или даже просто оливковое.

Краситель для мыла можно взять нескольких оттенков. В этом случае в процессе смешивания несложно будет подобрать наиболее привлекательный и подходящий оттенок. Приобрести краситель для мыла можно через интернет. В самом крайнем случае его допускается заменять на тени для глаз.

Подготовка

В первую очередь проведите пробную процедуру, добавив немного красителя в масло. Экспериментируя с количеством этих ингредиентов, добейтесь нужного оттенка. Если вы не хотите, чтобы ваш макияж был слишком броским, не добавляйте в масло много красного или синего порошка.

Смешивая красители разных оттенков — красный, розовый, оранжевый, синий, можно получить любой естественный цвет. Очень модным в этом году, к примеру, считается цвет красного вина марсала.

Если вы хотите получить цветной блеск для губ, добавляйте больше порошка, если полупрозрачный — меньше.

Изготовление блеска

Как только нужный оттенок будет получен, можно приступать к изготовлению собственно самого блеска. Для этого возьмите миску, предназначенную для использования в микроволновке. Положите в миску в небольших количествах масло и воск. Поставьте миску в микроволновку на 15 сек. Воск должен полностью расплавиться. Если этого не произойдет, продолжайте нагревать смесь короткими импульсами.

Не дожидаясь затвердевания воска, добавьте в миску нужное количество красителя. Хорошенько все перемешайте до однородного цвета. Мешать блеск придется довольно-таки долго, иначе крупинки красящего порошка могут отделиться от масел.

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Готовый горячий блеск разлейте по баночкам и поставьте охлаждаться до комнатной температуры. Баночки для блеска, конечно, лучше использовать с крышками. В противном случае в последующем в блеск будут попадать пыль и мусор.

После того как смесь застынет и загустеет, ее можно использовать по назначению. Наносят домашний блеск на губы по той же технологии и с соблюдением тех же правил, что и обычную покупную косметику этой разновидности.

Подбираем консистенцию блеска

При приготовлении блеска для губ можно, в том числе и экспериментировать с его консистенцией. Если вы хотите, чтобы блеск был более твердым — добавьте в него больше воска. При желании сделать мягкий блеск, используйте больше масла.

С воском в блеске, однако, рекомендуется не переусердствовать. В противном случае готовая смесь будет больше напоминать бальзам для губ, чем блеск. Если же добавить слишком много масла, блеск в последующем начнет растекаться по губам. Считается, что для приготовления смеси лучше использовать масла и воск в одинаковых количествах.

Насколько долго будет держаться блеск на губах и какой у него срок хранения

Держаться самодельный домашний блеск на губах будет столько же, сколько и обычный покупной. Поскольку в состав блеска не входит вода, достаточно длительный у него и срок хранения.

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Блеск сохранит свою консистенцию в течение 3-4 месяцев. При желании срок хранения смеси можно и слегка продлить. Для этого в баночки нужно добавить немного масла. Неплохой идеей для разбавления начинающего затвердевать воска будет использовать масло с витамином Е.

Как регулировать степень блеска

Домашний блеск при желании можно сделать несколько более матовым. Для этого в него нужно добавить немного оксида цинка. Этот порошок не только снизит степень сияния блеска, но и в последующем будет хорошо защищать губы от ультрафиолета.

Полезный совет

Самодельный блеск для губ получается абсолютно натуральным и не содержит вредных примесей. При желании его можно использовать, в том числе и в качестве подарка для родственницы или подруги.

Для этого горячий блеск нужно залить в красивую баночку с крышкой. Для изготовления подарочного варианта подойдет, к примеру, баночка из-под уже закончившегося магазинного блеска.