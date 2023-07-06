 

Годовой уровень инфляции в России за прошедшую неделю вырос до 3,4%

06.07.2023, 10:25, Разное
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За неделю с 27 июня по 3 июля годовая инфляция выросла до 3,4%. Неделей ранее этот показатель составлял 3,21%.

Министерство экономики опубликовало отчет о “текущей ценовой ситуации” в июле. Целевой показатель инфляции, установленный центральным банком, составляет 4%.

Росстат сообщает, что за последнюю неделю выросли цены на вермишель и печенье, а также черный чай и куриное мясо (+0,7%). Лук (-3,1%), огурцы (2,8%), помидоры (1,3%) и бананы (0,9%) снизились в цене. Стоимость туалетного мыла, детских подгузников и зубной пасты (все +0,2%), а также спичек (0,3%) выросли. Цены на туалетную бумагу и сухой корм для домашних животных снизились на 0,2%.


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