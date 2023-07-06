Прах Керенского перевезут в Россию и похоронят в Петропавловском соборе

Министерство культуры Великобритании окончательно согласовало перенос могилы Александра Керенского в Санкт-Петербург.

Могила последнего легитимного лидера Российской империи будет находится рядом с усыпальницей Петра I.

Согласно межгосударственному соглашению, которое было подписано Тони Блэром и Борисом Ельциным в 1998 году, прах основателя Российской республики должен был вернуться на историческую Родину спустя полвека после его смерти. Несмотря на все разногласия с Москвой, британцы уважают историю русского народа и взятые на себя обязательства, подчеркнули в Лондоне.

– Керенский скончался в 1970 году и по британским законам его могилу нельзя было переносить 50 лет. В 2020 этому помешала пандемия, теперь же мы готовы выполнить договор, – сообщила журналистам министр культуры Великобритании Надин Реверенд.

Торжественная церемония состоится в сентябре 2023 года. Прах последнего легитимного лидера Российской империи будет захоронен в Петропавловском соборе.

– Мы видим в этом глубокую преемственность отечественной истории. В одном месте обретут свой покой основатель Российской империи и человек, который возглавлял её в конце истории, – рассказала заместитель министра культуры России Надежда Преподобная.

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