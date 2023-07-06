Россиянам объяснили, как отличить настоящих газовиков от мошенников

На днях стало известно о готовности властей повысить в России штраф за недопуск в квартиру газовиков. Соответствующий законопроект подготовила группа сенаторов, документ получил положительный отзыв в Правительстве, поэтому вскоре может быть внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента.

Законопроект предполагает пятикратное увеличение размера санкции для граждан, которые не пускают в квартиры сотрудников коммунальных служб, проверяющих газовое оборудование. Штраф для физлиц по итогу может вырасти до десяти тысяч рублей.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов согласен с данной инициативой, уточняет RT. Парламентарий выразил уверенность, что контролировать газовое оборудование очень важно, иначе могут возрасти чрезвычайные происшествия, связанные со взрывом бытового газа, отмечает интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

Меж тем, в интервью ОСН политик подчеркнул, что нередко к гражданам под видом коммунальщиков заявляются мошенники. Он объяснил, как отличить настоящих газовиков от аферистов. По словам депутата, чаще всего с ними сталкиваются пенсионеры и одиноко живущие люди.

Глава думского комитета отметил, что соответствующую работу должны проводить управляющие компании. В частности, в каждой квартире должен быть номер телефона УК, чтобы граждане звонили и уточняли, реально ли к ним отправили газовиков.

В то же время глава Жилищного союза Константин Крохин негативно отреагировал на идею повысить штрафы за недопуск газовиков. Об этом сообщает телеканал “360”.