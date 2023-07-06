 

Цукерберг опубликовал свой первый твит за 11 лет

06.07.2023, 8:05, Разное
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Марк Цукерберг опубликовал в Twitter свой первый твит за одиннадцать лет, с момента запуска Threads – аналога сайта микроблогов. Цукерберг поделился фотографией интернет-мема, изображающего двух персонажей Человека-паука, указывающих друг на друга.

Марк Цукерберг, генеральный директор Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) 22 июня согласился сразиться с Илоном Маском, чтобы разрешить спор после появления сообщений о том, что Meta планирует запустить собственного конкурента Twitter. Оба бизнесмена решили провести поединок в Лас-Вегасе.

Ранее мать Илона Маска Мэй Маск объявила, что отменяет поединок своего сына с Цукербергом. Президент UFC Дана Уайт по-прежнему считает, что бой состоится, и что он может стать самым популярным в истории.


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