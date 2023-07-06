 

Исследование: некоторые россияне не любят загорать из-за опасений за здоровье

06.07.2023, 8:10, Разное
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Исследование показало, что большинству россиян не нравится долго находиться на солнце. 59% респондентов заявили, что боятся за своё здоровье. Получить ожог опасаются 21% и 8% не хотели бы получить солнечный удар.

По данным RT, большинство из тех, кто любит загорать, отметили, что им нравится ощущение тепла, получение витамина D (28%) и красивого загара. Ранее вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян рассказал о бюджетных направлениях на июль и август в России и за рубежом, отмечает “Радио 1”.


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