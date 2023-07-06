 

“Блокировка счетов и арест” – жизнь блогерши Лерчек теперь не сахар

06.07.2023, 8:10, Разное
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Печальный опыт Елены Блиновской, которую обвинили в неуплате налогов в размере 918 млн руб., прогремел на всю Россию. Однако на владелице бизнес-империи шлейф уголовных дел не закончился. Несколько популярных блогеров тоже наломали дров с налоговым контролем. Среди них — скандально известная Валерия Чекалина, более известная как Лерчек.

30-летняя брюнетка сколотила целое состояние, зазывая народ на свои фитнес-марафоны. Блогерша каталась как сыр в масле, ни в чем себе ни отказывая. Ну а как иначе, если деньги практически сами падают в руки? Так Лерчек и подзабыла выплатить государству сотни миллионов рублей. Вот и возбудили уголовное дело — за уклонение от уплаты налогов.

Воевать с ветряными мельницами Валерия Чекалина не стала, поэтому, как пишут СМИ, заняла у друзей денег и выплатила баснословную сумму. Однако в суде знаменитость нещадно потерпела крах — уголовное дело не закрыли.

В своем телеграм-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что Лерчек пока не погасила долг. С учетом пени и штрафов Чекалиной надо отдать еще более 150 млн рублей, уточняет сайт “Вести Подмосковья”.

“Вполне понятно, что накладываются обеспечительные меры. Такие, как блокировка счетов, арест движимого и недвижимого имущества”, — отметила Мизулина. Очевидно, жизнь блогерши Лерчек теперь не сахар.

Между тем в Сети поползли слухи, что дела Елены Блиновской и Валерии Чекалиной могут объединить из-за появления дополнительной информации. Поговаривают, будто некая женщина с позывным “атаманша” помогала Лерчек и другим блогерам обходить налоговые обязательства. Данные приводит интернет-издание “Подмосковье сегодня”.


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