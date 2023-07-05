Мнение: Иран вступил в ШОС, юанерублёвая торговля и финансовый разворот Турции

1. Клуб союзников России и Китая официально пополнился Ираном. Иранцы вступили в ШОС даже раньше Белоруссии (ссылка):



Иран получил полноправное членство в Шанхайской организации сотрудничества, говорится в Нью-Делийской декларации, принятой по итогам саммита ШОС.

“Государства-члены подчеркнули историческое значение приема Исламской Республики Иран в ШОС в качестве полноправного государства — члена”, — отмечается в документе. <…>

Шанхайская организация сотрудничества основана в 2001 году, в нее входят Россия, Индия, Китай, Казахстан, Иран, Киргизия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В статусе наблюдателя находится Белоруссия, но в июле прошлого года Минск подал заявку полноправное членство.

Напомню, что Иран — технологически развитая страна с населением в 90 млн человек. Также Иран занимает стратегически важное положение — вместе с Россией Иран образует пояс, который делит Евразию пополам.

2. Из заявления Владимира Путина на саммите ШОС (ссылка):



…расширяется применение нацвалют во взаимных расчётах стран ШОС — доля российской валюты в экспортных операциях с ними в 2022 году превысила 40%, а торговля РФ со странами ШОС в прошлом году увеличилась более чем на треть (37%), достигнув рекордных $263 млрд.

Таким образом, дело идёт к тому, что почти половина российского экспорта в союзные нам страны оплачивается в рублях. Неплохой результат. Вероятно, значительная доля приходится также на юань, что-то валюты прочих стран ШОС, и только после этого что-то остаётся на доллар и евро.

Так, в торговле с нашим основным партнёром, Китаем, уже более 80% приходится на рубль и юань (ссылка).

Можно спорить о том, насколько эффективна ШОС как организация по обеспечению стабильности и безопасности, что было заявлено при основании в качестве главной цели данного объединения. Но эффективность ШОС в плане обеспечения ускоренной дедолларизации российской и мировой торговли уже достаточно очевидна.

3. Турецкий эксперимент с печатным станком ожидаемо провалился, как и в большинстве других подобных случаев, когда власти какой-либо страны поддавались на уговоры тех, кто призывал поддержать экономику и промышленность «лёгкими деньгами». Многолетняя политика Эрдогана по поддержке низкой процентной ставки ЦБ в условиях высокой инфляции привела к дополнительному росту этой самой инфляции – выигрыши же в плане экономического роста оказались весьма сомнительны в ситуации, когда рост цен за несколько лет практически полностью обесценивает сбережения граждан и бизнеса в национальной валюте.

Теперь турецкий ЦБ будет пытаться бороться с инфляцией традиционными методами (ссылка):

Турецкий Центробанк (ЦБ) решил прекратить поддержку лиры за счет валютных интервенций. Об этом со ссылкой на главу регулятора Хафизе Гайе Эркан сообщает турецкая газета Ekonomim.

По данным издания, после повышения ключевой ставки в стране Эркан на встрече с местными банкирами предупредила о «радикальных изменениях в денежно-кредитной политике». Глава регулятора заявила, что ЦБ больше не будет подавлять обменный курс и вместо этого сосредоточится на борьбе с инфляцией.

В мае инфляция в Турции замедлилась до 39,59 процента. Перед этим местный ЦБ повысил ключевую ставку почти вдвое — с 8,5 до 15 процентов. При этом регулятор не исключил дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, если это потребуется.

В России, к счастью, до полноценного запуска печатного станка дело не дошло, хотя у нас тоже были мощные лоббисты этого запрещённого приёма, и хотя на какое-то время наш ЦБ также весьма низко опускал ставку (впрочем, благополучная ситуация с инфляцией и экономикой на тот момент это позволяла).

Кстати, экономика Турции выиграла за счёт своего нейтрального статуса: турки заработали и на газе, и на зерновой сделке, и на параллельном импорте в Россию. В современной политике есть только один путь к кризису — дружба с США. Если страна враждует с США или хотя бы сохраняет нейтральность, она в порядке.