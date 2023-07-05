Рисовая вода для волос: эффективное средство или миф?

Если у вас ограниченный бюджет, но вы не хотите жертвовать красотой, решением может стать использование народных методов для ухода за волосами. Вы, наверное, видели в Интернете рецепты самодельных масок с такими ингредиентами, как мед и авокадо, кокосовое и оливковое масла в контексте ухода за кожей.

И теперь, благодаря недавней “вирусной” тенденции в соцсетях, внимание вновь приковано к рису. Точнее, к его уникальной способности делать волосы сияющими и шелковистыми.

Простой рецепт

Хотя рис использовался в качестве косметического средства на протяжении многих столетий в Азии, сегодня этот продукт без преувеличения покоряет весь мир и считается главным бьюти-средством.

Видео в соцсетях, показывающие, как использовать рисовую воду для получения гладких и блестящих прядей, набирают миллионы просмотров. Некоторые авторы роликов утверждают, что рисовая вода может исцелить ваши волосы и обеспечить невероятные результаты.

Сам лайфхак включает в себя сохранение лишней воды после приготовления риса. Остудите жидкость и затем используйте в качестве кондиционера для волос после использования шампуня. Сполосните шевелюру рисовой водой, оставьте на двадцать минут, после чего смойте.

По словам приверженцев этого метода, крахмалистая жидкость может помочь распутать и разгладить волосы, придав им здоровый блеск и способствуя росту волос.

Это кажется волшебством (тем более что это совершенно бесплатно), но мы знаем, что не все лайфхаки из социальных сетей являются эффективными. Некоторые из них могут на самом деле нанести ущерб. Так ли это в случае с использованием рисовой воды?

Мнение эксперта

Консультант-дерматолог Шэрон Вонг говорит, что ополаскивание волос рисовой водой — это древняя традиция, которая используется в странах Восточной Азии на протяжении сотен лет. Первоначально женщины периода Хэйан в Японии (794 г. н.э.), у которых были волосы до пола, приписывали это мытью волос в рисовой воде. Эта практика также была принята женщинами яо в Хуанлуо в Китае, которые снова объясняли свои невероятно длинные волосы и сохранение их цвета использованием рисовой воды.

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Доктор Шэрон объясняет: «Рис примерно на 80% состоит из крахмала. Неудивительно, что вода, полученная при замачивании риса, содержит крахмал, сложный углевод, который покрывает волосы и делает их блестящими, а также увлажняет кожу головы и питает волосы».

Эксперт говорит, что рисовая вода также содержит инозитол. Это вещество проникает и остается в волокне волоса даже после ополаскивания. То есть оно увлажняет каждую волосинку изнутри, а не смывается.

Есть также аминокислоты, которые откладываются на стержне волоса для «эффекта укрепления, увеличения объема и густоты волос», одновременно уменьшая поверхностное натяжение, что делает пряди более послушными и менее склонными к завиванию.

Предостережения

Все косметические преимущества кажутся правдоподобными, исходя из сырья, содержащегося в рисовой воде. Однако доктор Шарон утверждает, что вау-эффект от такого лайфхака явно надуман. Кроме того, переизбыток крахмала на волосах — это тоже плохо.

Это может привести к тому, что волосы станут ломкими, станут меньше впитывать влагу. Из-за этого будут выглядеть тусклыми и безжизненными. Поэтому использовать рисовую воду на постоянной основе и очень часто — точно не самая лучшая идея.

Совет

Зато рисовая вода стимулирует рост волос. Ее можно использовать на протяжении шести месяцев, чтобы увидеть позитивные результаты в виде густой шевелюры. Но есть важные уточнения. Мыть голову рисовой водой нужно не каждый день, а пару раз в неделю. И во время процедуры нельзя использовать любые другие средства для волос, содержащие белок.