Названы фавориты футбольного Кубка России

Одной из главных интриг нового футбольного сезона в России станет имя очередного обладателя национального кубка.

В прошлой кампании розыгрыш Кубка России впервые провели по новой схеме – с «Путем РПЛ» и «Путем регионов», а также системой «double elimination» в плей-офф, позволяющей некоторым командам получить «второй шанс» после поражения. В целом новый формат пришелся по вкусу болельщикам и организаторам, поэтому в сезоне 2023/24 его решили не менять кардинально, а значит – нас вновь ждет разделение участников на две «турнирные ветки», по которым они и будут стремиться пробиться в плей-офф.

Кто же будет фаворитами нового кубкового сезона? Исходя из котировок известной компании Фонбет, самые высокие шансы на завоевание почетного трофея имеют три клуба. Футбольные болельщики могут использовать свои выгодные промокоды Фонбет ( https://betonmobile.ru/fonbet-promocode ) для получения дополнительного вознаграждения с наиболее высокими шансами на успех, заключая пари на следующие команды:

«Зенит» (Санкт-Петербург) – 25% вероятности завоевания кубка ЦСКА (Москва) – 17% шансов «Спартак» (Москва) – 15.5% шансов

У остальных участников нового розыгрыша Кубка России, судя по котировкам из удобного мобильного приложения Фонбет ( https://betonmobile.ru/mobilnoe-prilozhenie-fonbet-dlya-android ), которое можно скачать на любое подходящее устройство, вероятность выигрыша трофея не превышает 10% шансов. В частности, такие показатели в данный момент у «Краснодара» и «Локомотива». Эти клубы считаются аналитиками «вторым эшелоном» претендентов на кубковую награду.

Стоит напомнить, что в главном матче прошлого розыгрыша Кубка России, прошедшем совсем недавно в столичных «Лужниках», московский ЦСКА обыграл «Краснодар» в противостоянии с драматичным сценарием. Основное время финальной битвы завершилось ничьей со счетом 1:1, а в серии пенальти команды поочередно менялись ролями и обе были близки к успеху, но крепче нервы оказались у «Армейцев», которые победили с результатом 6:5 по реализованным попыткам «с точки».

Для ЦСКА этот Кубок России стал уже восьмым в истории, и по данному показателю «Армейцы» уступают лишь одному российскому клубу – московскому «Локомотиву», выигрывавшему трофей девять раз. А вот по количеству участий в финальных играх ЦСКА теперь удерживает лидерство – столичный армейский клуб уже 12 раз добирался до решающей стадии, чего не удавалось пока повторить ни одному из его конкурентов.