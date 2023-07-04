МакЅим рассказала о расставании со своим женихом, которого она скрывала от общественности

Марина Абросимова, настоящее имя певицы, пояснила ведущему программы “Судьба человека” на канале “Россия” о том, как ей помог бойфренд пройти реабилитацию после алкогольной зависимости. Причиной эмоционального потрясения стал выкидыш, произошедший на позднем сроке ее беременности. В интервью Ксении Собчак исполнительница рассказала, что ее избранник, который помог ей пройти через столько испытаний, не свободен. Новые публикации певицы содержат больше подробностей.

39-летняя также МакЅим раскрыла дату своего возвращения на сцену в ответ на вопросы поклонников. После череды скандалов, связанных со срывом концертов, она приостановила свой тур в апреле. Теперь гастроли возобновятся в октябре.

“После болезни я взяла на себя слишком много. Именно тогда я поняла, что должна вернуть свое тело в форму – оно больше не могло справляться с такой нагрузкой. Сейчас я работаю над своим эмоциональным и физическим состоянием”, – призналась МакЅим. Она также заявила, что продолжает заниматься творчеством. Теперь, когда у нее есть новый материал, Марине нужно поработать с аранжировщиком, который сможет превратить его в большой хит. Кроме того, у нее есть Школа искусств, а остальное время она проводит со своей дочерьми. Лето я провожу со своими детьми на даче. Саша сейчас в лагере, а Маша много времени проводит с папой”, – говорит Абросимова.