Нейл-арт с ромашками – горячая новинка лета 2023: особенности трендового маникюра

В то время как в реальной жизни ромашки бывают белыми и желтыми, вам не нужно придерживаться этой цветовой схемы в маникюре с ромашками. Вы можете раскрасить свои ромашки во все цвета радуги, а также смешивать и сочетать их с различными узорами.

Кисть для нейл-арта и лаки для ногтей — все, что нужно для создания этих милых маленьких цветов. Кроме того, вы можете дать волю своему воображению с различными цветовыми схемами и деталями, даже включив стразы, лаки с эффектом металлик лаки и наклейки для ногтей.

Трехцветный маникюр с ромашками

В этом маникюре используются три ярких цвета, чтобы создать красивую палитру и связать дизайн воедино. Многокомпонентность — основа для успеха. Мы видим, что часть ногтей оформлена как френч, один ноготь остается однотонным, а еще один украшен полностью цветочным принтом.

Ромашки и жемчуг

Сделайте маникюр с ромашками и добавьте декора в виде жемчуга для презентации ультрасовременного нейл-арта. Игривость ромашек и элегантность жемчуга делают этот маникюр женственным и возвышенным. Это отличный выбор, если вы подыскиваете подходящий маникюр для торжественного мероприятия. Для красоты можете также добавить немного блесток. Вместо жемчуга разрешается использовать плоские стразы.

Мечтательный синий

Эти ромашки выглядят так, будто они плывут по небу или по водной глади. Радужная синяя основа этого маникюра очень красива и действительно выделяет его среди остальных. Чтобы воссоздать нейл-арт, используйте голографический синий лак для ногтей (или попробуйте обычный синий лак с голографическим верхним слоем). Белые ромашки на синей основе выглядят непринужденно нежными и красивыми. В этом образе есть ощущение реализма, поэтому выберите традиционные цвета для ромашек: белый и желтый.

Ромашки на каждом ногте

Если вы хотите сделать ромашки акцентной деталью маникюра, тогда нарисуйте по крупному цветку на каждом ногте. Чтобы сделать нейл-арт еще веселее, выберите для каждой ромашки свой цвет. Придерживайтесь пастельных оттенков, чтобы маникюр не выглядел чересчур аляписто.

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Маленькие цветочки

На первый взгляд, эти маленькие цветочки почти не похожи на ромашки. Их легко можно принять просто за точки или узор «горошек». В то же время в таком нейларте есть изысканность и отсутствие вычурности. Выберите фон естественного тона и используйте светлый цвет, например белый или бледно-желтый, чтобы нарисовать ромашки.

В стиле барбикор

Сочетание рисунка в виде ромашки и ярко-розовых оттенков напоминает стиль барбикор, который по-прежнему в моде. Флуоресцентные оттенки делают такой маникюр «тропическим», что просто идеально подходит как для лета.

Шахматная доска и ромашки

Можно сочетать ромашковый принт с другими рисунками и узорами. Например, с шахматной доской. Только не смешивайте оба рисунка в контексте одного ногтя. Нарисовать ромашку на фоне шахматной доски — не лучшая идея. Ведь оба рисунка могу слиться воедино и тогда совсем не будет понятно, что за узор вы пытаетесь презентовать.

Бело-желтый дизайн

Чтобы по-настоящему проникнуться яркой летней атмосферой, попробуйте маникюр с бело-желтыми ромашками. Этот нейл-арт элегантен благодаря основе френча. В то же время он выглядит современно благодаря дополнительному декору в виде ромашек.

Ромашки и анималистичный принт

Еще одно удачное решение — это сочетать узоры в виде ромашек с любым анималистичным принтом. Отклонитесь от привычного леопарда или тигра. Попробуйте «коровий принт» для создания забавного летнего нейл-арта. Как и в случае с шахматной доской и цветами, здесь также не стоит смешивать принты в контексте одного ногтя. Просто чередуйте узоры, чтобы все рисунки были хорошо различимы.