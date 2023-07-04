 

Двойника Путина отправят в прошлое для предотвращения развала СССР

04.07.2023, 9:33, Разное
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Учёные Института квантовой физики РАН начали работу над проектом «СССР 2.0», в рамках которого двойник Владимира Путина будет отправлен в 1985 год с задачей предотвратить крушение Советского Союза.

По мнению экспертов, если бы Путин находился у власти в 1917-м или 1991 году, это бы помогло предотвратить распад страны.

Для выполнения миссии выбран Геннадий Чернюков, более известный как двойник Владимира Путина по кличке «Удмурт». Чернюков неоднократно исполнял роль президента в критические для страны моменты, в том числе во время Второй Чеченской войны и в ходе принуждения Грузии к миру. Все 20 опрошенных ИА «Панорама» экспертов-политологов считают, что даже двойника Путина было бы достаточно, чтобы предотвратить ужасные события, приведшие в конечном итоге к распаду СССР в 1991 году.

Двойника президента заморозят в криогенной камере, которую потом разгонят до околосветовых скоростей на ускорителе «Тимирязев», расположенном в Сарове. После этого саркофаг с Чернюковым будет двигаться назад во времени со скоростью около 12 часов в минуту, пока не достигнет 1985 года. Далее ему предстоит использовать свою харизму, дар убеждения и револьвер типа «Маузер» для того, чтобы убедить советское руководство не подписывать Беловежские соглашения.

По мнению специалистов, результаты миссии Чернюкова станут известны всему миру к 2030 году. В случае успеха в этом году будет восстановлен СССР 2.0.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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