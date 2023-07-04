Беспредел в Чечне: В Грозном неизвестные избили журналистку Милашину и адвоката Немова

В Чечне неизвестные напали и жестоко избили журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова.

Пострадавшие прибыли в Грозный освещать вынесение приговора Зареме Мусаевой. Однако на выезде из аэропорта автомобиль такси заблокировали три машины. Из них выскочили неизвестные вооруженные люди и сильно избили Милашину и Немова, а также разбили всю съемочную технику.

Утверждается, что напавшие требовали от них уехать из Чечни и больше в республику (российскую между прочим) не приезжать. Били ногами, в том числе по лицу и угрожали застрелить приставляя оружие к голове.

Сейчас пострадавшие находятся в больнице, с ними нет связи. У Милашиной сломаны пальцы рук, она несколько раз теряла сознание и нетранспортабельна. Немов после избиения некоторое время не мог ходить и передвигался на инвалидном кресле. У обоих диагностированы множественные ушибы.

Зарема Мусаева – жена бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. После ее ареста семья экстренно покинула Россию. В отношении Сайди и его сыновей также возбуждены уголовные дела. Зарему Мусаеву обвиняют в применении насилия к представителю власти и соучастии в мошенничестве.