 

Беспредел в Чечне: В Грозном неизвестные избили журналистку Милашину и адвоката Немова

04.07.2023, 7:32, Разное
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В Чечне неизвестные напали и жестоко избили журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова.

Очередной беспредел в ЧечнеПострадавшие прибыли в Грозный освещать вынесение приговора Зареме Мусаевой. Однако на выезде из аэропорта автомобиль такси заблокировали три машины. Из них выскочили неизвестные вооруженные люди и сильно избили Милашину и Немова, а также разбили всю съемочную технику.

Утверждается, что напавшие требовали от них уехать из Чечни и больше в республику (российскую между прочим) не приезжать. Били ногами, в том числе по лицу и угрожали застрелить приставляя оружие к голове.

Сейчас пострадавшие находятся в больнице, с ними нет связи. У Милашиной сломаны пальцы рук, она несколько раз теряла сознание и нетранспортабельна. Немов после избиения некоторое время не мог ходить и передвигался на инвалидном кресле. У обоих диагностированы множественные ушибы.

Зарема Мусаева – жена бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. После ее ареста семья экстренно покинула Россию. В отношении Сайди и его сыновей также возбуждены уголовные дела. Зарему Мусаеву обвиняют в применении насилия к представителю власти и соучастии в мошенничестве.


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