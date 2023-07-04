“Взрослая женщина!” – Лолиту обругали из-за неприличного поведения на сцене

Знаменитой певице в этом году исполнится 60 лет, но кто в это поверит? За годы своей карьеры она заработал репутацию не только талантливой артистки, но и женщины без комплексов! Звезде ничего не стоит надеть откровенный наряд, сверкнуть частями своего тела или нанести на кожу временную татуировку, причем на таком месте, чтобы видно было всем. Правда, за некоторые выходки Лолиту Милявскую ругают.

Это с ней произошло после выступления на VK Fest в минувшие выходные. К поклонникам брюнетка вышла в довольно провокационном наряде. Он оказался очень коротким – настолько, что зрителям открылся обзор на ее ноги, облаченные в черные полупрозрачные колготки. Что уж говорить, ягодицы звезды при желании можно было тоже разглядеть.

Впрочем, кому это не удалось, Лолита Милявская предоставила возможность. В какой-то момент после просьбы ведущей Насти Ивлеевой она повернулась к публике спиной, наклонилась и показала пятую точку.

“Я еще могу согнуться!” – с иронией произнесла в микрофон брюнетка.

Если у собравшихся на мероприятии выходка звезды вызвала восторг, то Интернет-пользователи сочли ее неприличной. В комментариях под распространившемся по Сети роликом певицу обругали.

“Взрослая женщина! Почему люди не встали и не ушли? Какие-то же рамки приличия должны быть”, – обратились к Лолите люди.