“Всех героинь объединяет одна цель”: актрисы Анастасия Попова и Анна Котова о сериале “Бэби-тур”, личной жизни и профессии

В онлайн-кинотеатре KION вышла авантюрная комедия, в которой предприимчивые россиянки хотят попасть в Америку и родить там ребенка, так как закон США гарантирует гражданство всем детям, появившимся на свет в США. Сериал создан по сценарию Василия Сигарева, а режиссером стал Федор Стуков. И этот тандем критики, окрестившие сериал “американской мечтой по-русски”, назвали весьма удачным.

Актрисы Анна Котова и Анастасия Попова рассказали журналистам о том, как проходили съемки, и приоткрыли тайны своей личной жизни.

Сюжет сериала

Четыре женщины из небольшого поселка Ливни, работающие за копейки, узнают, что одна фирма организует беременным женщинам турне в зарубежные родильные дома. Понимая, что это прекрасная возможность кардинально изменить свою жизнь, они загораются идеей уехать в Америку и родить малыша, который автоматически получит гражданство США. Затем, когда ребенок достигнет совершеннолетия, он сможет переехать за границу, забрав с собой родительниц.

Зина, которую играет Анастасия Попова, подбивает подружек на так называемый бэби-тур. Правда, главной проблемой становится даже не отсутствие денег на покупку турне, а поиск мужчин. Дело в том, что беременеть главным героиням не от кого: муж Зины убегает в другую деревню, когда жена пытается избавить его от пьянства, супруг Татьяны не идет обследоваться к специалистам, обвиняя ее в бесплодности, а незамужняя Кира ищет кавалера на дискотеке. Одна Геля (Анна Котова), воспитывающая троих сыновей и беременная четвертым ребенком, может отправиться в необычный тур, но не все так просто.

Рассказ про всех нас

Атмосфера нулевых, в которую погружается зритель, очень близка старшему поколению. По словам Анны Котовой, сценарий Сигарева написан просто идеально, и играть в сериале ей доставляло огромное удовольствие. Она утверждает, что это рассказ про всех нас, про непростое время и проблемы, выпавшие на долю россиян.

«Эти годы – начало чего-то важного и взрослого», – говорит актриса, сыгравшая героиню из народа. Котовой было важно, чтобы в персонаже зрители узнали себя или своих знакомых.

Желание поменять жизнь

Ее Геля – многодетная мать, увидевшая, какие перспективы ей открывает четвертая беременность. Героиня Анны Котовой безвольная, но живая, простая, со своими мечтами и желаниями.

Актриса играет среднестатистическую женщину, которая всегда плыла по течению. Вот и сейчас она, узнав о плане своих подруг, хочет быть вместе с ними, чтобы поменять свою жизнь. Но в целом она не жалуется на судьбу, хоть и частенько ворчит на мужа. Геля в последний момент соглашается на авантюру, надеясь, что турне позволит ей без страха смотреть в будущее.

Непростые погодные условия

Анна Котова уверяет, что на площадке царила дружеская атмосфера, и только непростые погодные условия мешали съемкам. Было холодно, актрисы снимались в термобелье, а по сюжету действие происходит жарким летом. Сейчас она со смехом вспоминает, как мерзла на промозглом ветру в босоножках и легком платье.

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А самым интересным моментом стали съемки с юными актерами, которые играли ее детей. По словам Котовой, это было непросто: они уставали и не слушались. Актриса говорит, что нужно низко поклониться всем многодетным мамам, потому что это огромный труд.

Позитив в обмен на энергию

Котова считает, что сериал «Бэби-тур» – авторский проект, в котором было очень легко сниматься. Она поняла свою героиню, прописанную в сценарии, а режиссер умело направлял ее в нужное русло.

Актриса, получившая огромное наслаждение от съемок, призналась, что ей было интересно работать. Она тратила силы и энергию и получала в ответ позитивные эмоции.

Расставание с супругом

В своем интервью Анна Котова не стала скрывать, что рассталась с мужем – Иваном Дерябиным. После 10 лет брака супруги приняли решение развестись, потому что в семье пропало взаимопонимание.

По словам актрисы, с бывшим мужем она разошлась без скандалов, но друзьями остаться им не удалось. Котова уверяет, что это не конец жизни, а другой этап. «Впереди всегда ждет что-то новое», – уверена блондинка, которая не собирается страдать.

Одна цель у всех

Анастасия Попова, играющая Зинку, говорит, что Америка для ее персонажа, – не конкретная страна, а нечто недосягаемое. По словам актрисы, «всех героинь объединяет одна цель». Их манит «прекрасное далеко», где люди счастливы и не боятся будущего. А здесь, в Ливнях, женская судьба уже предрешена, и жительницы поселка хотят не просто сменить гражданство, а изменить свою жизнь.

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Актриса заметила, что все мужские персонажи вызывают только раздражение. Они несостоятельны, не хотят ничего менять и меняться. А вот главные героини, наоборот, симпатичны зрительской аудитории, потому что понятны ей.

Крепкая драматургия и живой слог

По ее словам, каждой героиней правит любовь, и будь у женщин другие мужья, возможно, их жизнь сложилась бы по-другому. «Тут все связано», – уверена Попова. Муж ее героини – токсичный тип, а ее персонаж – покорная жена, которая начинает задумываться, какая судьба ей уготована.

Анастасия уверяет, что ее сразу зацепила крепкая драматургия и узнаваемые персонажи. Кроме того, живой слог, прописанный Сигаревым, привел актрису в полный восторг.

Одной группы крови с режиссером

Попова замечает, что не считает себя комедийной актрисой. И она не ставила себе задачу кого-то рассмешить. Попова первым делом рассуждает, кто ее героиня, чего она хочет и как будет действовать. А затем начинает выстраивать драматургическую линию над своей ролью. А тут уже комедийный жанр сериала диктует свои правила.

Обаятельная брюнетка сама предложила сыграть Зину, хотя пробовалась на роль другого персонажа. И очень рада, что режиссер поддержала ее решение. По ее признанию, с Федором Стуковым она «одной группы крови». И уже по его взгляду понимала, что требуется и как это играть. «Его слова находили во мне отклик», – говорит Попова.

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«Секс в большом городе» в русской провинции

Актриса считает, что сериал «Бэби-тур» – это некая отсылка к культовому «Сексу в большом городе», но не его копия. Вроде бы и цель у главных героинь одинаковая – найти достойных мужчин и забеременеть, но все-таки повествование Сигарева больше вертикальное, линейное, а не горизонтальное, как в американской комедии.

Боязнь остаться одной

Анастасия не раскрывает тайны своей личной жизни, но говорит, что ценит в мужчинах доброту и щедрость. И дело даже не в дорогих подарках, а в щедрости души, которая обязательно должна быть в ее избраннике.

Попова не считает, что расставание – это маленькая смерть. Она говорит, что в ее жизни было немало боли, но каждый разрыв с возлюбленным делал ее сильнее. По мнению обаятельной звезды кино, нельзя держаться за прошлое, а стоит воспринимать его как опыт. Правда, актриса отметила, что в сорок лет у нее все-таки есть страх остаться одной. Но страдать по поводу неустроенности она не собирается.

Как стало известно, после успешной премьеры многосерийного проекта съемочная команда приняла решение о запуске второго сезона. Правда, пока подробности не разглашаются, а зрители с нетерпением ждут новых встреч с полюбившимися персонажами.