С лоферами или балетками: с какой обувью носить брюки-кюлоты летом невысоким женщинам

Летом так хочется носить свободные платья и юбки, однако иногда приходится надевать брюки. Отличной альтернативой являются брюки-кюлоты (модели широкого кроя длиной чуть ниже колена или до щиколоток). О том, какую обувь к брюкам данного фасона подобрать невысоким женщинам, пойдет речь в данной статье.

С босоножками на шпильке

Отличный вариант для представительниц прекрасного пола невысокого роста. Благодаря шпильке вы визуально будете смотреться выше и стройнее. Сформируется очень нежный и утонченный образ, такой наряд можно использовать в качестве делового и повседневного, для торжественных случаев (если вас не утомляет ходьба на высокой шпильке).

С босоножками на каблуке

Очень выигрышная комбинация. Ноги смотрятся длиннее, рост также увеличивается. Подойдет любой верх, можно использовать одежду свободного кроя, которая сегодня в тренде и особенно актуальна в летнее время (выбирайте облегченные материалы).

С обувью на плоской подошве

Очень удобный и привлекательный вариант, вы можете совместить два в одном. Отличное сочетание получится при совмещении джинсовых брюк-кюлотов с босоножками, сандалиями или шлепанцами. Такой наряд прекрасно смотрится с любым верхом (джинсы разных моделей являются лидерами по гармоничным сочетаниям с плечевой одеждой).

С босоножками-лопатками (шлепанцами)

Выберите шлепанцы оригинальной модели и совместите их с брюками-кюлотами, это будет смотреться очень эффектно и стильно. К примеру, вы можете отдать предпочтение белым джинсам и кожаной обуви (или из качественного кожзаменителя).

С биркенштоками

Сегодня биркенштоки в тренде, и это заслуженно, поскольку они относятся к одному из самых удобных видов обуви. Преимуществом является и то, что они замечательно сочетаются с брюками-кюлотами. Особо привлекательно они смотрятся на невысоких женщинах, поскольку также визуально удлиняют ногу и рост в целом.

С лоферами

Отличный комплект для городского стиля. Туфли очень удобные и органично сочетаются с укороченными брюками. Вы можете подобрать любой верх, отдайте преимущество укороченному, так визуально вы будете смотреться выше.

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С балетками

Балетки снова в тренде, поскольку смотрятся очень мило и нарядно. Они также идеально подходят к модным брюкам-кюлотам. Верх выбирайте по своему усмотрению, можно отдать предпочтение укороченным топам или удлиненным моделям свободного кроя. Многослойный верх также подойдет, он будет уместен прохладным вечером.

С эспадрильями

Если вы хотите добавить несколько сантиметров роста, остановите свой выбор на эспадрильях. Это очень симпатичная обувь, которая идеально подходит представительницам прекрасного пола невысокого роста. С модными кюлотами эспадрильи будут смотреться просто восхитительно, длину брюк выбирайте произвольно.

С туфлями на шпильке

Если вы предпочитаете деловой стиль или собираетесь отправиться на торжество, туфли на шпильке станут одним из самых удачных выборов. Образ станет эффектным и стильным, рост визуально увеличится, вы сможете выгодно подчеркнуть красоту своей осанки. Мудрым решением будет надеть не одни брюки, а в комплекте с блейзером свободного кроя. Костюмы сегодня в тренде, потому можете смело выбирать двойки или тройки (с жилетом) из ваших любимых цветов и материалов.

Вместо заключения

Можно с уверенностью сказать о том, что брюки-кюлоты замечательно смотрятся с любыми моделями летней обуви. По крайней мере, с большинством из них. Поэтому экспериментируйте, комбинируйте и находите самые стильные и привлекательные образы. Укороченные широкие брюки идеально подходят для невысоких дам, в них вы будете выглядеть выше. Поэтому подбирайте красивую удобную обувь, дополняйте лук оригинальным верхом и эффектными аксессуарами.