 

“Медведь наступил на ухо”: Гагарина высказалась о талантах дочери

30.06.2023, 15:12, Разное
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Полина Гагарина, которая долгие годы скрывала от публики свою дочь, наконец-то явила ее миру на одном из своих концертов. Как блондинка призналась позднее, этого захотела сама девочка.

Ну а после мероприятия шестилетняя малышка призналась, что ей очень понравилось быть в в центре внимания. А своему отцу Дмитрию Исхакову она даже по секрету сообщила, что хотела бы стать певицей как и ее мама.

Однако, узнавшая об этом Полина Гагарина схватилась за голову. Признание дочери заставило ее понервничать, рассказала блондинка на шоу Павла Воли на ТНТ.

По ее мнению, дочери Гагариной не суждено стать артисткой и виновато в этом врожденное отсутствие у нее слуха и красивого голоса. Есть, правда, чувство ритма, но на нем далеко не уедешь.

“Голоса нет, слух — просто медведь наступил на ухо. С танцами тоже небольшие проблемы”, – Полина Гагарина высказалась о талантах дочери.

И, уверены многие, что таланты в себе собрал старший ребенок Полины Гагариной Андрей. Юноша прекрасно играет на пианино, занимается в театральной студии, изучает английский, а также пробует себя в продюсировании и на поприще композитора. Кроме того, он уже работает: пробует себя на разных ролях в творческой группе Полины Гагариной.


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