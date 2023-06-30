Забыли, кто вас кормит?

Пригожин получал миллиардные контракты на обслуживание армии и продолжает контролировать быт почти всех ветвей власти.

Чтобы освободить солдат от хозяйственных работ и сосредоточить усилия российской армии на боевой подготовке, еще при министре Сердюкове было создано специализированное предприятие «Оборонсервис». К нему отошло все бытовое обслуживание, а также питание в воинских частях, обеспечением которого должен был заняться гражданский персонал. В 2012 году выяснилось, что в компании шли масштабные хищения, и министру пришлось покинуть должность.



Евгений Пригожин перед началом пресс-конференции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Константиновском дворце, 2016 год. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

В 2015 году, уже при новом министре Сергее Шойгу, эти функции объединили в новом предприятии — Главном управлении жилищно-коммунального хозяйства, которое стало единственным заказчиком всех бытовых работ для армии. В том же году

сеть из десятков компаний, связанных с «поваром Путина», стала ее крупнейшим поставщиком, фактически монополизировав обслуживание воинских частей и прочих учреждений Минобороны.

Компании без опыта, персонала и какого-либо имущества начали получать контракты от структур Минобороны по санитарному содержанию казарменного фонда военных городков, офицерских общежитий, их ремонту, а также поставкам топлива для котельных воинских частей.

Большинство из них зарегистрированы в 2014–2015 годах с разницей в несколько дней, часть получила многомиллиардные контракты от Минобороны и ее дочерних структур почти сразу после создания.

Например, компания «Нордэнерго» спустя всего месяц после регистрации заключила договоры почти на 10 млрд рублей с «ГУ ЖКХ» на содержание водопровода, канализации и систем отопления сотен военных объектов в Центральном и Западном военных округах.

При этом на первый взгляд не связанные друг с другом компании управлялись из одного места — офиса Евгения Пригожина. Часть компаний использовали электронную почту с доменом office-vp.spb.ru, принадлежавшим компании «Медстрой», совладельцем которой была мать предпринимателя Виолетта Пригожина. Ряд компаний из этой сети получили лицензии МЧС на производство работ в один день, их номера шли по порядку.

Фирмы использовали одну из самых распространенных схем на госзакупках:

в случаях, когда закупка проходила не у единственного поставщика, на аукционах заявлялись «дружественные» компании, снижая начальную цену на 1% и, сменяя друг друга на разных тендерах, выигрывали их.

Об этой картельной схеме в 2017 году рассказал Алексей Навальный, после чего ФАС завел антимонопольное дело и даже частично признал наличие сговора. Антимонопольщики выяснили, что

компании подавали заявки на участие в тендерах с одного компьютера,

его IP-адрес принадлежал компании «Конкорд Менеджмент и Консалтинг»,

учредителем которой была мать Евгения Пригожина.

Компаниям владельца «Вагнера» при этом отошло не только обслуживание чисто военных объектов, но и, например, обслуживание и санитарное содержание спортивных учреждений Центрального спортивного клуба армии. Крупнейшим частным подрядчиком ЦСКА была компания «Мегалайн», которая в разное время принадлежала самому Пригожину и его матери. «Мегалайн», как и ряд других компаний-подрядчиков Минобороны, получала банковские гарантии для участия в тендерах в банке «Россия», который называют «банком друзей Путина».

Кроме того, «Мегалайн», никогда до этого не занимавшийся строительством, по заказу Главного управления обустройства войск строил военный городок в после Валуйки Белгородской области на границе с Украиной стоимостью более 3 млрд рублей. При этом военные, несмотря на то, что контракт был заключен в 2016 году, до сих пор через суд добиваются переделки некачественно выполненных работ — в медсанчасти и казармах, куда в 2017 году уже заселили солдат, по словам истцов, якобы протекла крыша и обрушились навесные потолки, а также вышли из строя отопительные котлы.

Часть денег от Главного управления обустройства войск компания «Мегалайн», согласно судебным документам, не получила, но стороны в суде договорились, и ГУОВ Минобороны расплатилось с компанией недвижимостью —

«Мегалайну» в собственность перешла воинская часть с казармами, плацем, складами, лесопильным цехом и другими строениями в подмосковном Щелкове, на территории, прилегающей к военному аэродрому «Чкаловский».

При этом, покрыв долг в 328 млн рублей, Минобороны передало компании недвижимость, только кадастровая стоимость которой, по данным Росреестра, больше 460 млн рублей. Согласно аудиторскому заключению, утвержденному в марте 2023 года, эти объекты остаются в собственности «Мегалайна».

Кроме того, согласно базе Арбитража, Минобороны и компании-субподрядчики, связанные с Пригожиным, десятки раз судились друг с другом из-за споров по срокам сдачи, качеству выполненных работ или расчетов по договорам.

Часть денег оборонному ведомству вернуть не удалось. Например, компания-подрядчик «Рускомплекс», с которой Минобороны пыталось взыскать 23 млн рублей, оказалась ликвидирована, и суд прекратил производство по делу.

Фирмы, связанные с Пригожиным, не только обслуживают быт российской армии, но и, после перехода армии на обслуживание кейтеренговыми компаниями, заняли нишу обеспечения военнослужащих питанием. На встрече с военными 27 июня президент РФ заявил, что, дескать, «Конкорд» через «Военторг» заработал миллиарды на поставках в армию продуктов.

«Но надеюсь, что в ходе этих работ никто ничего не украл или, скажем так, украл поменьше, но, безусловно, мы будем, конечно, с этим со всем разбираться», — сказал он.

По подсчетам «Новой», компании, связанные с Пригожиным, с 2012 по 2018 год заключили контрактов на поставку еды для военных на 15 млрд больше, чем цифра, которую назвал президент, — 95,3 млрд руб. (включая контракты на 92 млрд рублей с 2014 по 2014 год — по подсчетам Forbes). И еще 102 млрд рублей были заработаны на бытовом обслуживании армии.

При этом совокупная сумма этих контрактов в 194 млрд рублей не отражает весь объем денег, полученных компаниями, связанными с владельцем «Вагнера».

В 2017 году премьер-министр Дмитрий Медведев разрешил Минобороны не публиковать в открытом доступе закупки для своих нужд, а фирмы, связанные с Пригожиным, продолжали получать контракты и после 2017 года — договоры, заключенные позже, упоминаются в судебных документах компаний и Министерства обороны.

События 24 июня пока никак не повлияли на текущие контракты. Компания «Арс-Сервис», ранее обслуживавшая российские военные базы в Армении, Киргизии и Южной Осетии, указала в годовом отчете, что в конце 2022 года заключила контракты с Минобороны на 2023 год и будет обслуживать базы.

С действующим до 2027 года контрактом остается еще одна компания Пригожина — та же «Мегалайн». Фирма проводит авторский надзор за строительством «Оздоровительного комплекса «Рублево-Успенский» для администрации президента России.

Документы государственных закупок свидетельствуют, что связанные с Пригожиным бизнесы обеспечивали быт разных ветвей власти — например, одна из них в 2017–2018 годах отвечала за гардеробное обслуживание Мосгоросуда.

В целом же человек, которого уничижительно называли «поваром», в реальности контролировал вовсе не только продовольственную безопасность армии. Структуры Пригожина и его субподрядчики имели доступ к информации

о численности личного состава ВС РФ,

расположении казарм и военных городков,

а также бытовой изнанке самых разных госучреждений — вплоть до администрации президента.

И трудно представить себе более информированного о быте российской власти человека.

Владимир Прокушев,

корреспондент отдела расследований

Евгений Пригожин перед началом пресс-конференции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Константиновском дворце, 2016 год. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

—