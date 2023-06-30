Как собрать короткие волосы этим летом: самые модные прически сезона с простыми аксессуарами

Если вы решили отрезать свои длинные волосы и сделать короткую прическу, сейчас самое время, чтобы на это решиться. Если вам кажется, что короткие волосы означают ограниченные возможности укладки, а высокие прически подходят только для длинных волос? Это не так. Все, что вам нужно, это немного фантазии и вдохновения. Вот идеи модных причесок, среди которых вы наверняка выберете свою.

Простая красивая прическа

Чтобы уложить короткие волосы и сделать красивую прическу, нужно заранее подготовить несколько инструментов. Самое главное – это, конечно же, расческа и щетка, ведь хорошо расчесанные волосы намного легче и быстрее укладываются. Чтобы закрепить волосы и удержать прическу на месте, вам также понадобятся резинки для волос, заколки-невидимки, шпильки и др. Соберите волосы на нижней части затылочной зоны и закрепите удобным для вас способом.

Французская коса с аксессуарами

Красота и нежность, стиль и эффектность — вот характеристика прически с французской косой. Отделите на затылочной зоне три пряди, начинайте плести обычную косичку, затем добавляйте к ней по пряди с каждой стороны в ходе плетения. Закрепите кончики резинкой, используйте декоративные заколки, чтобы прическа получилась максимально привлекательной и нарядной.

Укладка с невидимками

Модные заколки для волос под названием «невидимки» идеально подходят для коротких волос и создания современного образа. Ободки и заколки для волос также снова популярны в этом году и придают нашим прическам нотку гламура. Резинки для волос также доступны во многих различных версиях и могут прекрасно использоваться в качестве модных акцентов. Остановите свой выбор на аксессуарах, которые вам нравятся. Кстати, невидимки можно выложить красивым стильным узором. Они добавят эстетики и сохранят форму прически на весь день.

Нижний веночек

Очень стильно и привлекательно смотрится нижний веночек. Его можно сделать, использовав технику французского плетения. Начните его с боковой зоны, плетите по кругу (можно остановиться на полукруге внизу или оформить волосы в форме полного круга). Зафиксируйте кончики невидимками, украсьте прическу декоративными заколками, чтобы она выглядела женственно и празднично.

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Конский хвост с боковой косой

Вы хотите поднять короткие волосы, но у вас нет времени на сложные образы? Тогда эта коса на бок — идеальная для вас прическа. Созданная быстро и привлекающая внимание — модная прическа забавна и идеально подходит для лета. Для того, чтобы сделать прическу, хорошо расчешите волосы. Сделайте мягкие пляжные волны и пробор сбоку для большего объема. Возьмите три небольшие пряди спереди головы и заплетите классическую голландскую косу. Для этого берите правую сторону и подводите под середину, затем берите левую сторону и снова подводите под середину. Каждый раз, когда вы убираете прядь волос под центральный пробор, добавляйте небольшую прядь волос — так коса будет выглядеть объемнее. Доплетите до кончиков и завяжите маленькой резинкой. Для большей полноты осторожно вытяните косу пальцами. Затем завяжите волосы в низкий хвост, зафиксируйте его лаком для волос.

Мальвинка

Популярные прически типа «мальвинки» — еще один отличный и простой способ заколоть короткие волосы и убрать их с лица летом. Иногда с пучком, с тонкой косой, гладким хвостиком или с пляжными волнами — все варианты выглядят просто потрясающе. Выберите тот, который вам больше нравится, и с которым вы справитесь быстрее.

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Низкий пучок на короткие волосы

Будь то длинная шевелюра или короткие волосы — старый добрый пучок является классикой причесок и, вероятно, никогда не выйдет из моды. Ухоженный, элегантный и очень женственный — низкий пучок отлично сочетается с прическами «боб» и придает короткой прическе нотку гламура.

Неправильная коса

Такая прическа выполняется довольно просто. Две пряди волос закручиваются друг вокруг друга на передней части головы, а затем фиксируются. Прическа идеально подходит для того, чтобы убрать волосы с лица и подчеркнуть красоту черт. В зависимости от того, нравится ли вам повседневная или более элегантная прическа, вы можете собрать волосы в небрежный или в элегантный пучок.

Космические пучки на короткие волосы

Привет из 90-х! Помните те милые космические булочки из Spice Girls? Что ж, культовая прическа сейчас в моде и, несомненно, является одним из самых симпатичных способов уложить короткие волосы. Просто разделите волосы на макушке и завяжите их в два небольших пучка. Закрепите резинками для волос, и все готово!

Голландские косы

Вам не обязательно иметь длинные волосы, чтобы заплести голландскую косу. Прическа работает так же хорошо на коротких волосах и отлично привлекает внимание. Расчешите волосы, сделайте пробор посередине и разделите на две части. Разделите на три части с одной стороны, поместите одну боковую прядь под среднюю, а затем протяните прядь под среднюю с другой стороны. В зависимости от стороны всегда берите новые пряди волос и продолжайте плетение. Заплетите волосы до кончиков и закрепите их маленькой резинкой. Повторите этот шаг с другой стороны и сформируйте из косичек небольшие пучки (по желанию).