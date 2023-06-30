 

Ногти в стиле “попсикл” – летний маникюр, вдохновленный фруктовым мороженым

30.06.2023, 11:27, Разное
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Удивительно, как много говорит о девушках их маникюр. Нейл-арт отражает их настроение, любимые цвета сезона и даже текущие увлечения. Наиболее актуальный тренд — ногти в стиле “попсикл”. Дизайн вдохновлен фруктовым мороженым.

«Аппетитный» маникюр

Фруктовое мороженое напоминает нам обо всем хорошем и летнем: отдыхе у бассейна, шлепанцах, блеске для губ и конфетах.

Для создания трендового маникюра все, что вам нужно сделать, – это разбавить несколько капель блестящего верхнего покрытия несколькими каплями вашего любимого яркого лака.

Вы также можете дополнительно нанести еще один слой прозрачного лака. Или нанести капли с помощью прозрачного лака. Они создадут иллюзию, будто вы только что помыли руки или вышли из моря.

Лето требует ярких ногтей, и в настоящее время модницы со всего мира отдают предпочтение тренду, вдохновленному фруктовым мороженым. При создании такого маникюра используются преимущественно «теплые» аппетитные оттенки: розовый, персиковый, оранжевый и т. д.

С другой стороны, вы можете поэкспериментировать и использовать лаки «холодных тонов»: синие, зеленые, фиолетовые и т. д.

Но убедитесь в том, что эти оттенки не являются слишком насыщенными или неоновыми. Лучше отдать предпочтение нежной пастели.


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