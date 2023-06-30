Дагестанские «пирамиды» раскрывают тайны шумеров: миф или реальность?

Жители Дагестана удивятся, когда узнают, что они, возможно, являются потомками одного из самых загадочных и малоизученных древних народов – шумеров. Впечатляющие открытия, сделанные местными археологами и краеведами, ставят под сомнение исторические представления и предлагают новую гипотезу о связи между этими двумя народами. Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов стал свидетелем этого удивительного открытия, когда он увидел в Дагестане древние сооружения, напоминающие зиккураты. Об этом рассказывает РЕН ТВ.

Фото из открытых источников / Изображение шумерского зиккурата

В Кулинском районе Дагестана краеведы обнаружили камень с петроглифом – символом солярного знака, который ассоциируется с бесконечностью и светом. Местные жители, с помощью кирок и лопат, начали раскапывать этот холм, уверенные, что они стоят перед древним рукотворным сооружением из земли и камней.

«Это один из величайших памятников в истории человечества», – считает геолог и краевед Абдулхалик Омариев.

Местные жители села Кули уверены, что эти холмы, называемые ими зиккуратами, являются культовыми сооружениями древней цивилизации шумеров, которые жили более 7 тысяч лет назад, задолго до того, как они переселились в Месопотамию.

Фото из открытых источников

«Мы можем продолжать раскапывать. Внутри, я уверен, есть помещения. Мы уже нашли помещения с арками и колоннами на другом зиккурате. Там есть длинные коридоры. Это точно зиккурат», – рассказывает местный житель Магди Айналов.

Местные жители утверждают, что они обнаружили шесть древних пирамид в долине Лакии. По словам краеведов, эти каменные перекрытия и арки могли использоваться как хозяйственные помещения, так и служить пристанищем учеников жрецов. Однако все это пока остается предположением, и требуется дальнейшее исследование для полного выяснения истинного назначения этих сооружений.

Шумеры, которые жили 7 тысяч лет назад на территории современного Ирака, остаются одной из самых загадочных цивилизаций в истории человечества. Еще никто не может сказать точно, откуда они пришли и каким образом развивались. Однако дагестанские краеведы обнаружили удивительное сходство между лакским и шумерским языками.

«Если бы в составе ученых, занимающихся расшифровкой шумерских клинописей в Чикагском университете, был хотя бы один лакец, они, вероятно, справились бы с этой работой за 9 месяцев», – предположил Магди.

В своих писаниях Шумеры описывали горы, хотя на территории Месопотамии гор нет. Дагестанские краеведы полагают, что эти древние народы упоминали именно горы Дагестана. Существуют даже одинаковые названия урочищ. Местные жители настаивают на том, что они являются прямыми потомками шумеров.

Однако археолог Рабадан Магомедов считает всю эту теорию связи между шумерами и дагестанцами абсурдным вымыслом. По его мнению, краеведы лишь утверждают то, чего хотят видеть. Он утверждает, что эти холмы – всего лишь обычные холмы, а не пирамиды, и они далеко не так древние, как им представляют.

«Они принадлежат средневековью и им максимум 200 лет. Это точно не шумеры. В селах Согратле и Гоцатле есть множество подобных сооружений, и они выглядят еще более впечатляющими», – отметил Магомедов.

Однако споры и дебаты вокруг этих открытий не утихают. Однозначно можно сказать, что эти археологические находки требуют серьезного изучения со стороны специалистов. Местные жители намерены привлечь к работе московских археологов, историков и экспертов по древним цивилизациям, чтобы более детально изучить эти сооружения и подтвердить или опровергнуть свою теорию о связи с шумерами.

Неоспоримо, что древние народы обитали на территории Дагестана. Это подтверждают найденные артефакты, включая большие камни с рисунками, которые местные жители обнаружили еще в 1985 году во время сельскохозяйственных работ. Эти творения древних людей свидетельствуют о древних культурах и их тесной связи с этой землей.

Споры о связи дагестанцев с шумерами еще долго не утихнут. Однако независимо от того, к какому выводу придут ученые, эти археологические находки должны быть признаны памятниками истории и включены в списки объектов, требующих тщательного исследования и сохранения. Дагестанские жители надеются, что эти открытия привлекут внимание мирового сообщества и помогут расширить наши знания о древних цивилизациях и их связи с этим уникальным регионом.