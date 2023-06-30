 

В России начались продажи телефона Xiaomi по цене ниже 5 000 рублей

30.06.2023, 9:25, Разное
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На российском рынке появился новый ультрабюджетный телефон C51 от Poco (суббренд Xiaomi). Об этом пишет Rozetked.

Poco C51 оснащен 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ (720 x 1600 пикселей) и соотношением сторон 20:9. Фронтальная камера расположена в V-образном вырезе в верхней части дисплея, она имеет разрешение 5 МП. За производительность отвечает процессор Mediatek Helio G36. В нем используется 12-нанометровая технология. Этот чип является восьмиядерным с максимальной тактовой частотой 2,2 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 2 ГБ, встроенной памяти – 64 ГБ.

Система камер состоит из двух модулей. Одна имеет разрешение 8 мегапикселей, а датчик глубины используется для съемки портретных фотографий с размытым фоном. Зарядные устройства мощностью до 10 Вт могут заряжать аккумулятор емкостью 5000 мАч.

Поддерживаются такие беспроводные стандарты, как 4G, Bluetooth, Wi-Fi и GPS.

Poco C51 можно приобрести уже сейчас. До 17 июля новинка доступна по цене 4990 рублей, после этого цена увеличивается до 5990 рублей.


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