 

Ученые обнаружили таинственные структуры в Млечном пути

30.06.2023, 8:35, Разное
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Международная команда астрофизиков обнаружила сотни загадочных структур в центре Млечного Пути.

Фото из открытых источников / Farhad Yusef-Zadeh / North Western University

Одномерные космические нити состоят из сотен горизонтальных или радиальных волокон, тонких, удлиненных тел из светящегося газа, которые потенциально возникли несколько миллионов лет назад – и, похоже, указывают направление на черную дыру.

«Я был действительно ошеломлен, когда увидел это. Нам пришлось проделать большую работу, чтобы убедиться, что мы не обманывали самих себя», – добавил Юсеф-Заде, который также является членом Центра междисциплинарных исследований в области астрофизики.

«Мы обнаружили, что эти нити не случайны, а, по-видимому, связаны с потоком нашей черной дыры… Приятно, когда находишь порядок в центре хаотического поля ядра нашей галактики».

Намагниченные нити, вероятно, являются остатками потока из сверхмассивной черной дыры Стрельца А *, взаимодействовавшей с окружающим газом несколько миллионов лет назад, говорит астрофизик Фархад Юсеф-Заде из Северо-Западного университета.

Хотя в Sgr A * сейчас довольно тихо, эти остатки указывают на то, что центр нашей галактики был активен в последнее время – то есть в космических масштабах времени. И их открытие также означает, что в центре нашей галактики, таком же диком и покрытом шерстью, каким мы его уже знали, скрываются более захватывающие тайны.

Нити, плавающие вокруг центра галактики, не являются чем-то новым. На самом деле, Юсуф-Заде с двумя своими коллегами обнаружили их в 1980–х годах – около 1000 длинных вертикальных магнитных структур длиной примерно до 150 световых лет, расположенных в удивительно упорядоченном порядке, как струны арфы. Они могут быть результатом порывов ветра от активной сверхмассивной черной дыры или турбулентности в межгалактической среде, вызванной движением галактик.


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