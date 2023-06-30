“Ты не веришь своему партнеру” – Свиридова рассказала об отношении к официальному браку

Режиссер Валерия Гай-Германика, как и многие ее коллеги по цеху, имеет свой канал на Youtube, куда регулярно приглашает знаменитостей. Новый ее гостьей стала Алена Свиридова, которая рассказала о детстве и личной жизни.

Насмотревшись на мать, которая на своих хрупких плечах плечах буквально вытягивала всю семью, Алена поняла что надеяться нельзя ни на кого. Поэтому, став взрослой, она, как призналась, постоянно соревновалась с мужчинами и старалась доказать себе, что превосходит их.

Вот и в первом браке, который был заключен как только Алене (Еще не Свиридовой, но Леонтьевой – Прим. ред.) исполнилось 18, ей стало скучно. Даже появление сына не спасло отношения, в которых, из-за переизбытка стабильности, девушка буквально задыхалась.

Развод, второй брак, развод, новые отношения, рождение второго сына… Свиридова искала себя, но нашла лишь в 40 лет. И, поняв что из себя представляет, сразу же получила подарок вселенной: новый союз, в котором счастлива до сих пор.

С Давидом Варданяном они вместе 15 лет, им не о чем ругаться, а чувства так сильны, что их сложно описать словами. И, поскольку в официальном союзе пара не состоит, Алена Свиридова рассказала об отношении к официальному браку.

“В нашем современном мире получается, что ты вступаешь в брак, потому что ты не веришь своему партнеру. Ты требуешь гарантий”, – поделилась Алена.

Поход в ЗАГС необходим, по мнению певицы, лишь тем, кто не отличается обязательностью, а также тем, кто считает безответственным своего партнера. Над этими недостатками, считает Алена Свиридова, можно и нужно работать: именно этим и должен заняться каждый, чтобы помочь обществу стать совершеннее.