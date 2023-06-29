Серый – беспристрастность, а белый – аккуратность: лучшие цвета одежды для собеседования и что они означают

Когда вы отправляетесь на собеседование, вам, конечно, нужно выглядеть наилучшим образом, чтобы произвести благоприятное первое впечатление. Как утверждает издание Forbes, у вас на это есть всего семь секунд. Вот какие цвета одежды эксперты считают оптимальными для собеседования и объясняют, что они означают.

Синий – для различных ситуаций

Синий – это цвет, который подходит практически для любого собеседования. Он характеризует одетого в него человека как уравновешенного, организованного, заслуживающего доверия.

Если интервью проходит в официальной обстановке, то классический темно-синий будет самым оптимальным выбором. Если вы наденете кобальтовый блейзер, то тем самым продемонстрируете уверенность в себе.

Если ваша профессия имеет отношение к творчеству, то вы можете выбрать, например, небесно-голубой или бирюзовый оттенок, который выглядит более молодежно и весело.

Серый – символ сбалансированности

Серый цвет работает как нейтральный, который можно сочетать с большинством других цветов. Он символизирует способность индивидуума быть рациональным, быть на высоте в сложных ситуациях. Психологи рассматривают серый как символ беспристрастности и сбалансированности человека, что, конечно, помогает ему в решении проблем.

Для собеседования одинаково хорошо подходят как темно-серый, так и светло-серый, вы можете выбрать то, что вам больше нравится. Если должность, на которую вы претендуете, предполагает какой-либо творческий подход, или если вы хотите продемонстрировать свою индивидуальность, дополните серый наряд яркими акцентами.

Яркие цвета, такие как красный, зеленый, фиолетовый, желтый или синий, могут создать смелый образ в рамках вашего логичного, классического наряда. Независимо от того, выберете ли вы шарф, сумочку или платье на пуговицах, ваша индивидуальность будет оценена интервьюером.

Белый – всегда правильный

Если кто-то считает белый цвет неуместным на собеседовании, то он глубоко ошибается. На самом деле он является базовым и подходит для любого гардероба в любое время года. Он характеризует его носителя как человека чрезвычайно организованного и уделяющего большое внимание деталям.

Кроме того, по логике вещей, предпочтение одежды белого цвета означает, что это, по всей вероятности, весьма аккуратный чистоплотный индивидуум, который уверен, что не прольет кофе на свой рабочий костюм.

Отправляясь на собеседование, вы сами решаете, надевать вам белое платье, брючный костюм или сочетать этот цвет с каким-то другим. Это в первую очередь черный и прочие нейтральные оттенки. При этом стилисты советуют избегать коричневого, поскольку он ассоциируется с чем-то скучным и старомодным.

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Белый также отлично сочетается и со смелыми яркими цветами, что отлично подходит для работы в сфере развлечений, брендинга или связей с общественностью, потому что демонстрирует вашу индивидуальность еще до того, как вы успеете что-либо произнести. Однако, если вы планируете работать в офисе, лучше сочетать белый с пастельными тонами, чтобы не выглядеть чересчур броско.

Черный – основной офисный цвет

Черный – это один из лучших цветов одежды для собеседования. Он являет собой профессиональный цвет, который буквально кричит о том, что перед вами человек ответственный. Если вы претендуете на руководящую должность, то черный – определенно ваш вариант. В психологии восприятия цвета он ассоциируется со статусностью, с силой, с влиянием, что является лидерскими качествами.

Черный хорошо сочетается практически с любым цветом. Если вы хотите выбрать скромный, классический наряд, наденьте черное платье-рубашку длиной до колена. Ее можно сочетать с нейтральным блейзером и туфлями на каблуках, либо добавить немного цвета в зависимости от сферы деятельности и должности, на которую вы претендуете. При приеме на артистичную должность игра с цветом может оказаться полезной. Ярко-зеленый, сиреневый и кобальтовый синий – смелые оттенки, которые сейчас в моде.

Фиолетовый и желтый – чтобы сиять

А также, если вы хотите получить работу, где нужно проявлять креативность и творческую фантазию, эксперты рекомендуют отправляться на собеседование в одежде ярких цветов. Например, таких как фиолетовый и желтый. Если вы относитесь к артистичным натурам, то в них вы, скорее всего, будете чувствовать себя более комфортно и более уверенно, нежели в белой рубашке с темно-синей юбкой-карандаш.

Фиолетовый подчеркнет вашу индивидуальность с присущим ей богатым воображением. Он покажет потенциальному работодателю, что вы можете мыслить нестандартно. Желтый цвет также приветствуется, поскольку добавляет наряду позитива, характеризуя и его носителя как человека жизнерадостного, оптимистичного.

Не стесняйтесь соединять эти цвета, поскольку они отлично дополняют друг друга. Но можно использовать их и по отдельности, сочетая с нейтральными оттенками, чтобы они выделялись на их фоне.