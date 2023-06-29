Из двух частей или в качестве платья-накидки: саронг – летний тренд как на пляже, так и за его пределами

Если хотите добавить в свой гардероб стильный летний тренд, который будет уместным в солнечную погоду, то обязательно стоит приобрести саронг. Эту накидку можно надеть не только лишь на пляж, но также носить за его пределами. Саронг — это основной элемент пляжной одежды, который должен быть в шкафу каждой девушки этим летом.

Конечно, популярность саронга отчасти объясняется тем, что он не только удобный, но и может быть очень стильным и суперуниверсальным. Этот наряд может служить в качестве топа с бретельками, топа-трубы, юбки, мини-юбки и повязки на голову. Он шикарный, неподвластный времени и украсит любой купальник. Вот как можно стилизовать платье-накидку.

Короткий саронг с раздельным купальником

Можно сочетать накидку с купальным костюмом. Саронг можно легко и быстро надевать и снимать, когда это необходимо, сохраняя при этом повседневный пляжный образ.

Стоит выбирать изделие, которое будет одновременно красочное и достаточно прозрачное, что делает его легким и идеальным вариантом для солнечного дня.

Длинный саронг со слитным купальником

Летом совсем не нужно отказываться от темных вещей. Отличным вариантом станет гладкий черный закрытый купальник, а также длинный саронг такого же привлекательного оттенка. Несмотря на то что такой наряд может показаться простым, модные вырезы делают его шикарным и современным. Стоит завершить образ солнцезащитными очками и сандалиями, которые будут соответствовать создаваемому образу.

Длинный саронг с майкой

Стоит надеть длинный саронг длиной до щиколотки насыщенного оттенка с потрясающим узором, чтобы выглядеть летом действительно потрясающе.

Стоит сочетать накидку с однотонной майкой, чтобы создать простой повседневный образ. Этот вариант также является отличным выбором, если хочется защитить ноги от солнца, но при этом чувствовать себя комфортно.

Длинный саронг с укороченным топом

Саронг насыщенного ржаво-красного цвета украшен великолепным полинезийским рисунком, который придает создаваемому образу требуемый визуальный интерес. Его можно красиво сочетать с простым черным укороченным топом. Это отличный вариант для создания повседневного образа.

Также можно добавить несколько аксессуаров, таких как эффектные браслеты, привлекательные серьги или яркое ожерелье, чтобы превратить его в вечерний вариант.

Длинный саронг в качестве платья

Нужно взять длинный саронг и завязать его узлом в области груди. При этом концы нужно оставить свободно свисать. Это поможет превратить саронг в свое любимое летнее платье.

Можно надеть этот наряд поверх купальника. Это отличный вариант, который поможет сделать образ действительно восхитительным. Однако при этом стоит выбирать не слишком прозрачную накидку.

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Саронг в качестве сарафана

Это действительно отличная идея, чтобы превратить накидку в красивый и стильный сарафан. Для этого нужно надеть саронг так, чтобы получилась лямка на шее. Однако, чтобы добиться желаемого результата, нужно убедиться в том, что накидка соответствующей длины и ширины, чтобы ее можно было удобно обернуть. Дополнительно можно добавить красивую брошь, булавку или же ремень, чтобы закрепить саронг впереди.

Дневной образ

Можно легко создать достаточно простой повседневный образ, сочетая свой любимый саронг с несколькими другими ключевыми вещами. Привлекательная майка может стать основой ансамбля, создав дополнительный визуальный интерес.

Стоит надеть легкую куртку, которая соответствует одному или двум цветам топа, или использовать саронг вместо юбки, или надеть под него облегающие шорты. Это позволит чувствовать себя более комфортно и при желании быстро изменить свой образ.

Вечерний образ

Саронг также может быть частью вечернего наряда, если правильно его стилизовать. Нужно выбрать рубашку, которая дополнит накидку, и добавить один или два дополнительных слоя, которые помогут хорошо выглядеть и чувствовать себя прекрасно вечером.

Сверху можно накинуть свитер или куртку, если станет прохладнее. Также стоит добавить несколько стильных аксессуаров, которые подойдут для вечернего выхода.