Черника со сливками – свежая летняя новинка ягодно-молочного маникюра: особенности и модные тренды

Свежей новинкой ягодно-молочного маникюра является черника со сливками – тренд, подходящий для любителей минимализма. Ногти blueberry milk – это хит сезона лета 2023 года. “Такой тренд, как фруктово-ягодные молочные оттенки, исходит от южнокорейских нейл-мастеров, поскольку клубничное, банановое и черничное молоко на самом деле являются в Корее популярными напитками”, – рассказала порталу Byrdie Соня Миш, знаменитый мастер нейл-дизайна.

Это направление набирает все большую популярность. С ногтями цвета черника со сливками был замечен ряд знаменитостей. Среди них – Сабрина Карпентер, американская актриса и певица.

А также британская певица и модель, имеющая косовское происхождение, Дуа Липа во время ее сотрудничества с Versace. Зендая, американская актриса, певица, танцовщица и модель также использовала маникюр blueberry milk на показе Louis Vuitton весна/лето 2024 в Париже.

Создать маникюр цвета черника со сливками довольно легко

По мнению нейл-мастеров, создать самостоятельно этот великолепный утонченный маникюр совсем не сложно. Это идеальный летний тон, который не слишком яркий, но может сочетаться с различными нарядами. Если вы предпочитаете приглушенные, нейтральные оттенки, то он позволит вам не выходить за рамки вашей зоны комфорта.

Для создания ногтей blueberry milk подойдет любой светло-голубой оттенок лака. Вы также можете смешать белый и голубой лак, чтобы получить более светлый тон, если не можете подобрать подходящий светло-голубой цвет. Стилисты гарантируют, что вы непременно влюбитесь в эту красоту.

Минималистичный однотонный маникюр

Чернично-молочные ногти подойдут к любому оттенку кожи, к любой форме и длине ногтей. Для минималистичного однотонного маникюра, который добавит нежности любому образу, выбирайте этот светлый оттенок синего.

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Светло-голубые кончики на заостренных или квадратных ногтях

Если вы хотите дополнить свой базовый французский маникюр каким-нибудь оттенком, нанесите на кончики цвет черники со сливками. Вы также можете проявить творческий подход, как это сделал мастер маникюра на приведенном выше фото, создав сердечки или другие рисунки на ногтях. Независимо от того, выберете ли вы круглые или квадратные кончики ногтевых пластин, светло-голубой цвет обязательно произведет впечатление.

Легкое мерцание

По мнению дизайнеров, приятным дополнением к нежному образу со светло-голубым и розовым лаком может стать добавление небольшого количества глянца. Его можно нанести и на один ноготь, и на все, не боясь переусердствовать. А можно нанести поверх голубого лака, которым полностью окрашен только один ноготь, верхний слой с блестками.

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Дизайн ногтей в фруктовом стиле

Чтобы по-настоящему продемонстрировать свою привязанность к чернике и синему цвету, поэкспериментируйте с нейл-артом в фруктовом стиле. Вы можете украсить некоторые ногти черникой, нарисованной на фоне белого лака, чтобы синий цвет выделялся. Сочетание белого и синего поможет придать маникюру восхитительный вид.

Сочетание с другими оттенками синего

Наряду с белым лаком, светло-голубой особенно хорошо сочетается с синим, темно-синим или кобальтовым. Этот вариант обеспечивает великолепный контраст между различными оттенками. Как видно на фото выше, нейл-мастер, нарисовал волнистые линии каждого цвета, и вы также можете поэкспериментировать, создав рисунок, который нравится именно вам.

Добавление 3D-элементов

Оживите свой маникюр с помощью объемных наклеек для ногтевых пластин, таких как блестящие камешки, пайетки и цветочные подвески. Чтобы прикрепить всю эту красоту, используйте клей для ногтей и закрепите детали, немного придавив их пинцетом. Эксперты отмечают, что некоторые подвески, камешки и пайетки лучше прилипают к гель-лаку, пока он еще влажный.