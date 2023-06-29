 

Росстат обновил исторический минимальный уровень безработицы в мае до 3,2%

29.06.2023, 11:56, Разное
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По данным Росстата, уровень безработицы в РФ в мае составил 3,2%. Это является историческим минимумом.

Данные Росстата показывают, что число безработных составило 2,406 млн человек, что на 60 000 меньше, чем в апреле.

По данным Росстата, к концу мая на учете в службе занятости состояло 0,6 млн безработных, из которых 0,5 млн имели статус безработного. В том числе 0,4 млн человек получали пособие по безработице. В мае 48,7% занятых в стране составляли женщины. Уровень занятости сельских жителей составил 55,2%, а городских – 62,3%. В апреле был достигнут предыдущий минимальный уровень безработицы – 3,3% (2,46 млн человек). Исторический минимум уровня безработицы также был достигнут в феврале и январе 2023 года.


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