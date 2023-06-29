Беглов пообещал трудоустроить всех уволенных сотрудников Лахта-центра

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что готов трудоустроить всех сотрудников Лахта-центра, которые потеряют работу после отъезда Евгения Пригожина в Белоруссию.

– Да, не скажу, что мне было приятно читать их комментарии, но это такие же люди, как и мы, простые ленинградцы, за каждым из них стоит семья. А если они что-то и писали относительно нашей работы, то исключительно из-за того, что были обмануты своим начальством, – подчеркнул глава региона.

По его словам, уже начаты кадровые процедуры. Смольный планирует существенно расширить штат управления информационной политики, всем «лахтовикам» предложат заключить индивидуальные трудовые соглашения с муниципалитетом.

– Нам нельзя отказываться от таких высококлассных специалистов. Теперь они будут работать на благо Петербурга – более эффективно доносить до интернет-пользователей инициативы городской власти, а главное – будут действовать в правовом поле под единым командованием, – заключил Беглов.

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