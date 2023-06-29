“Кетоконазол” – шампунь от перхоти спасает от грибка: личный опыт доктора Божьева

Красота со здоровьем идут рука об руку. А зловредный грибок лишает и того, и другого: пораженные ногти начинают шелушиться и отслаиваться, кожа – краснеет и отекает. Есть ли спасение от зловредного микрожизни?

Эстетически неприятное заболевание

Онихомикоз – поражение тканей, за свое проявление прозванное в народе грибком ногтей. Ногти при этом:

становятся мутными; меняют цвет; начинают слоиться; крошатся.

Из-за резких структурных изменений и раздражения также страдает ткань пальца. Нередки покраснения и даже отеки. Более того, среди риском значится диабет, поскольку сочетание его с грибком часто приводит к «диабетической стопе», функционально влияющих на возможность нормально передвигаться.

Повсеместно распространенная угроза

Стать жертвой грибка весьма просто. Хотя статистика не может точно указать на количество страдающих от него, разброс при этом составляет от 8 до 26,9%. Вероятно, причина в том, что грибковое поражение может присутствовать, но никак себя не проявлять на протяжении всей жизни. Конкретно в России количество страдающих и/или потенциально распространяющих онихомикоз составляет от 4,5 до 15 млн. Особенно за ногтями стоит следить:

людям старше 40 лет; мужчинам.

Показательно, что, в отсутствие общей статистики, медики отмечают более высокое число обращений от женщин. Тогда как обнаруживают грибок, в основном у мужчин.

Медицинские факторы риска

Несмотря на широкое распространение спор, онихомикоз развивается в патологические формы не всегда. Этому часто способствуют внешние обстоятельства:

тесная (натирающая) обувь; недышащая (вызывающая потение) обувь; высокие температура и влажность; повреждения ногтей.

Не обязательно отправляться в жаркие страны, иногда достаточно большую часть времени проводить в условном затхлом подвале, чьи условия оптимальны для роста грибка. Из внутренних факторов риска, помимо возраста, врачи называют следующее:

снижение иммунитета; лишний вес, ожирение; болезни щитовидной железы; сахарный диабет;варикоз; деформацию стопы; прием ряда лекарств.

Это особенно опасно тем, что можно быть здоровым, но из-за осложнений заразиться в общественном месте. Не нужен даже прямой контракт, ведь чешуйки кожи и ногтей попадают на предметы общего пользования и в щели интерьера, откуда распространение грибка продолжается. Недаром статистика указывает, что у 55% пациентов онихомикоз ранее встречался в семье.

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Серьезная опасность для жизни

Несмотря на название, грибок ногтей может привести к осложнениям, влияющим на качество жизни. Некоторые остаются с человеком навсегда:

сильная аллергическая реакция; диабетическая стопа; рожистое воспаление конечностей; лимфостаз; элефантиаз.

Поэтому при первых же признаках изменений стоит обработать конечности и обратиться к дерматологу.

Рекомендации Евгения Божьева

Справиться с грибковыми заболеваниями кожи и ногтей можно. Важно лишь помнить об особенностях самого грибка. На этом фоне доктора Божьева особенно умиляют ванночки с хлоркой, в которые просят поставить ноги всех желающих добраться до бассейна. Якобы, помощь заключается в уничтожении минимального риска инфекции

Проблема в том, что грибок и его споры находятся везде. Евгений Божьев отдельно отмечает его наличие и в воздухе, явно не обработанном хлорированной взвесью, и непосредственно в организме человека, куда дезинфицирующие средства обычно не попадают. Как от этого поможет ванночка, в которую окунули стопу?

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Биологические и энергетические предпосылки

Доктор считает главной причиной грибкового поражения создание благоприятных условий. А именно состояние самого человеческого тела:

высокая влажность; повышенная кислотность.

Организм на 70% состоит из жидкостей, с этим ничего не поделать. Вот только нормальное его состояние – слабощелочное, тогда как заражению нужна кислая почва.

Вот почему зимой грибок, по мнению Божьева, проявляется реже: слишком холодно! А летом человек активно потеет, и капли пота обладают той самой повышенной кислотностью. Если вдруг начался резкий рост грибка на кожных покровах, это не всегда признак заражения, возможно кто-то просто создал подходящую среду.

Схожую ситуацию можно пронаблюдать по ногтям. Когда поражены все ногти, причины явно биологические:

отеки; аллергии; раздражения.

Как результат, возникают условия для роста грибка. Но как быть, если все чистое, здоровое, а пострадал лишь один ноготь?

В таких случаях Евгений Божьев считает бесполезным использование любых противогрибковых средств. Потому что зараза проявится снова через некоторое время. Ведь ее предпосылки доктор видит в нарушении энергетических потоков в меридиане, проходящем через ноготь. Лечение будет полным только если предварительно означенные нарушения устранить.

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Зато после избавиться от покровных проявления будет намного проще. В частности, среди доступных и эффективных средств от накожного грибка – «Кетоконазол».

Доступная противогрибковая панацея

Кетоконазол – действующее вещество одноименного шампуня. Большинство производителей стараются оставлять его в названии, хотя в Интернете можно найти экзотические наименования с идентичной основой.

Эффективное противогрибковое средство красно-желтого, с сохранением прозрачности, цвета максимально безопасно. При локальном нанесении его невозможно обнаружить в плазме крови, поэтому никакой реакции с другими лекарственными препаратами в клинических условиях не наблюдалось. Изученное в лаборатории превышение концентрации лишь в редких случаях может вызывать аллергические реакции.

Для достижения эффекта шампунь используют курсами по схеме:

нанести на пораженный участок; подождать 3-5 минут; смыть водой; периодичность зависит от вида грибка, но не чаще раза в сутки.

Частоту использования для лечения и профилактики можно посмотреть прямо в инструкции.

Противопоказаний у шампуня нет. Однако стоит обратить внимание на следующие факторы:

наличие индивидуальной непереносимости; беременность или грудное вскармливание; возраст до 12 лет.

Для перечисленных групп не проводились клинические испытания, поэтому использование – на усмотрение и с оглядкой на рекомендации лечащего доктора. Но перед использованием кетоконазола, при отсутствии улучшений или при наличии ухудшения ситуации необходимо обратиться к дерматологу.