Комнатные цветы защищают от онкологии: открытие австралийских ученых

Комнатные цветы оказались не только прекрасным украшением интерьера, но и эффективным защитником здоровья от онкологических заболеваний, обнаружили ученые из Сиднея. Их исследование, проведенное в Сиднейском технологическом университете, привлекло внимание многих, так как показало, что эти скромные растения способны существенно снизить концентрацию канцерогенов в закрытых помещениях.

Фото из открытых источников

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), загрязнение воздуха приводит к миллионам смертей по всему миру. Известно, что качество воздуха внутри помещений может быть намного хуже, чем на улице, что делает вопрос очистки воздуха особенно актуальным.

Одним из наиболее опасных канцерогенов, попадающих в дома в городских районах, являются пары бензина. Вдыхание этих вредных веществ может привести к развитию онкологических заболеваний. Однако именно комнатные растения представляют собой надежную защиту от таких негативных последствий.

Исследователи отмечают, что растения способны удалить вредные вещества из воздуха всего за несколько часов. Особенно эффективно они борются с паров бензина, выводя их быстрее, чем спирты. Более того, ученые обнаружили, что растения более активно очищают воздух в присутствии высокой концентрации токсинов, их адаптивные свойства позволяют им эффективно справляться с загрязненным окружающим воздухом.

Эти результаты открывают новые перспективы в области охраны здоровья и борьбы с загрязнением внутренней среды. Добавление комнатных цветов в дом или офис может существенно улучшить качество воздуха, создавая более безопасную и здоровую среду для проживания и работы.

Специалисты рекомендуют использовать следующие растения, которые были особенно эффективны в исследовании: папоротник Нидерландская Нарния, герань пятнистая, фикус Бенджамина, сансевиерия Трубчатая, хлорофитум красивый и спатифиллум. Они не только украсят ваше помещение, но и сделают его более безопасным для здоровья.

Однако следует помнить, что комнатные растения не являются единственным решением проблемы загрязнения воздуха. Регулярное проветривание помещений и установка систем очистки воздуха также являются важными шагами для поддержания здоровья в закрытых пространствах.

Открытие ученых из Сиднея о том, что комнатные цветы могут защищать от онкологических заболеваний, стало важным шагом в борьбе с загрязнением внутренней среды. Использование этих растений в сочетании с другими мерами предосторожности может помочь нам создать более безопасные и здоровые условия для жизни.

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