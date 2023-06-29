 

Опасность на дорогах: 40% серьезных ДТП в России вызвано отвлечением водителей на гаджеты

29.06.2023, 8:39, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Новое исследование, проведенное российскими учеными, раскрыло тревожную статистику: около половины аварий на российских дорогах происходят из-за того, что водители отвлекаются на экраны гаджетов. Об этом сообщает «Российская газета».

Фото из открытых источников

Результаты анализа 45 исследований показали, что 40% серьезных ДТП в России происходят из-за усталости и отвлечения водителей на экраны различных устройств. Наиболее распространенными источниками отвлечения оказались видеорегистраторы, системы навигации, смартфоны и дисплеи на приборной панели.

Высокотехнологичные устройства были разработаны с целью облегчить жизнь водителя и помочь ему на дороге, однако оказывается, что часть их функционала приводит к опасным последствиям. Исследования, проведенные немецкой страховой компанией Allianz, показали, что более 60% аварий связаны с отвлечением водителей на различные гаджеты.

Российские ученые подтвердили гипотезу о том, что именно экраны, находящиеся в поле зрения водителей, являются основной причиной их невнимательности и усталости. Анализируя данные, которые включали не только количественные опросы водителей, но и моделирование процесса вождения, исследователи пришли к этому выводу.

Существует несколько способов борьбы с этой проблемой. Во-первых, можно уменьшить количество экранов на приборной панели, особенно экранов малого размера. Кроме того, можно делегировать управление мультимедийными системами пассажирам. Установка систем помощи и контроля состояния водителя также может помочь – искусственный интеллект может отслеживать моменты, когда водитель засыпает или отвлекается, и издавать звуковой сигнал.

Однако полная автоматизация процесса управления автомобилем не является возможной – исследования показали, что у водителей, привыкших к использованию автопилота, замедляется реакция на внезапные ситуации и повышается вероятность сонливости.

Проблема отвлечения водителей на гаджеты находится на пересечении технологического прогресса и безопасности на дорогах. Для достижения полной безопасности на дорогах необходимо совместное усилие производителей автомобилей, законодателей и общества в целом. Только так можно снизить число аварий и обеспечить безопасное движение для всех участников дорожного движения.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Загадочное существо запечатлели у берегов Южной Каролины

30.06 / “Очень красивая” – Собчак заподозрили в беременности после снимка с выпирающим животом

30.06 / Выгодны ли инвестиции в жилье в 2023 году?

30.06 / “Стоит безумно дорого” – молодящаяся Успенская рассказала о запланированном вмешательстве

30.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Вышка для Вышкина

30.06 / Ученые выяснили, как произошло насыщение древней Земли кислородом

30.06 / “Мудрые женщины”: эксперт объяснил дружбу жен Эмина Агаларова

30.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Конференция по восстановлению Украины в Лондоне: планирование империалистического грабежа

30.06 / Инновационное решение для бедных регионов: одноразовое мыло Tab Soap

30.06 / Летние платья 2023: актуальные модели, корректирующие силуэт

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика