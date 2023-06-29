Опасность на дорогах: 40% серьезных ДТП в России вызвано отвлечением водителей на гаджеты

Новое исследование, проведенное российскими учеными, раскрыло тревожную статистику: около половины аварий на российских дорогах происходят из-за того, что водители отвлекаются на экраны гаджетов. Об этом сообщает «Российская газета».

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Результаты анализа 45 исследований показали, что 40% серьезных ДТП в России происходят из-за усталости и отвлечения водителей на экраны различных устройств. Наиболее распространенными источниками отвлечения оказались видеорегистраторы, системы навигации, смартфоны и дисплеи на приборной панели.

Высокотехнологичные устройства были разработаны с целью облегчить жизнь водителя и помочь ему на дороге, однако оказывается, что часть их функционала приводит к опасным последствиям. Исследования, проведенные немецкой страховой компанией Allianz, показали, что более 60% аварий связаны с отвлечением водителей на различные гаджеты.

Российские ученые подтвердили гипотезу о том, что именно экраны, находящиеся в поле зрения водителей, являются основной причиной их невнимательности и усталости. Анализируя данные, которые включали не только количественные опросы водителей, но и моделирование процесса вождения, исследователи пришли к этому выводу.

Существует несколько способов борьбы с этой проблемой. Во-первых, можно уменьшить количество экранов на приборной панели, особенно экранов малого размера. Кроме того, можно делегировать управление мультимедийными системами пассажирам. Установка систем помощи и контроля состояния водителя также может помочь – искусственный интеллект может отслеживать моменты, когда водитель засыпает или отвлекается, и издавать звуковой сигнал.

Однако полная автоматизация процесса управления автомобилем не является возможной – исследования показали, что у водителей, привыкших к использованию автопилота, замедляется реакция на внезапные ситуации и повышается вероятность сонливости.

Проблема отвлечения водителей на гаджеты находится на пересечении технологического прогресса и безопасности на дорогах. Для достижения полной безопасности на дорогах необходимо совместное усилие производителей автомобилей, законодателей и общества в целом. Только так можно снизить число аварий и обеспечить безопасное движение для всех участников дорожного движения.