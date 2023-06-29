Самый большой в мире авианосец США пропал, направившись в сторону России

Самый большой в мире военный авианосец США USS Gerald R. Ford, отправившись в свою новую миссию, исчез с радаров после выхода из норвежского города Осло. Эту информацию распространила норвежская газета High North News, ставшая свидетелем загадочного исчезновения гиганта океана.

Фото из открытых источников

Статья, написанная Арне О. Холмом, привлекает внимание к тому факту, что с тех пор, как авианосец начал свой путь к Крайнему Северу, не было обнаружено никаких электронных следов его перемещения. Журналист даже назвал свою попытку отследить возможный маршрут USS Gerald R. Ford миссией Dynamic Hangover, подчеркивая тем самым его загадочность.

«Никто не сообщает о конкретном направлении USS Gerald R. Ford, за исключением того, что его путь пролегает на север, вдоль норвежского побережья, вблизи границы с Россией», – отметил Холм.

Следует отметить, что скрытность операции связана с тем, что авианосец находится на военном задании, вероятно, имеющем стратегическую значимость.

Однако обозреватель также обратил внимание на то, что СМИ больше не публикуют ежедневные отчеты об USS Gerald R. Ford, несмотря на то, что на его борту находится около 4,5 тысячи солдат и офицеров.

«Авианосец длиной 337 метров, шириной 78 метров и высотой 76 метров становится невидимкой, когда он плавает по широким просторам Крайнего Севера», – добавил журналист. Он пояснил, что корабль отключил электронные системы, которые позволяют отслеживать его перемещение.

Даже глава Вооруженных сил Норвегии Эйрик Кристофферсен не имеет информации о текущем местоположении авианосца, поскольку маршрут известен лишь США.

Итак, тайна исчезновения USS Gerald R. Ford вызывает множество вопросов. Что скрывается за этой операцией? Какие стратегические цели преследует США, направляя свой авианосец в сторону России? Как эта загадочная миссия повлияет на международную обстановку?

Пока многие исследователи пытаются ответить на них, мир с удивлением и напряжением следит за дальнейшими событиями.