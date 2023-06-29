Возле Стоунхенджа обнаружили гигантское древнее кладбище

Археологические раскопки на равнине Солсбери в Англии возле Стоунхенджа привели к захватывающему открытию: исследователи обнаружили гигантский кладбищенский комплекс, раскрывающий тысячелетнюю историю этой территории. Расположенное неподалеку от всемирно известного Стоунхенджа, это место оказалось моложе памятника на несколько тысяч лет, однако свидетельствует о его огромном значении для древних британцев.

Фото из открытых источников

Открытие было сделано командой археологов Котсуолда, которые проводили раскопки в рамках проекта по строительству жилого комплекса на окраине Солсбери. В ходе работ было обнаружено множество рукотворных сооружений, принадлежащих разным периодам древней британской истории. Особое внимание ученых привлекли круглые курганы, предположительно возведенные в неолитический период, а также захоронения и кремации, датируемые ранним бронзовым веком.

Исследователи обнаружили 20 курганов диаметром от 10 до 50 метров с ограждающим ровом. В результате длительной обработки земли веками, человеческие останки на этой территории сильно разрушились, однако удалось обнаружить по меньшей мере 10 неповрежденных захоронений и три кремации без урн. Это открытие предоставляет уникальную возможность изучения обычаев и ритуалов, связанных с погребениями древних обитателей этого региона.

Фото из открытых источников / Cotswold Archaeology

На другой части раскопок была обнаружена терраса для возделывания, принадлежащая, вероятно, к периоду железного века, а также поселение позднего бронзового и железного веков. В данной области обнаружено более 240 ям и столбов. Особый интерес вызывает старая неолитическая яма, в которой нашли рога оленя. Исследователи планируют тщательно изучить эти костяные артефакты, чтобы выявить признаки их возможной модификации для изготовления украшений, инструментов или оружия.

Удивительно то, что некоторые останки, найденные на этой территории, принадлежат эпохе саксов – группы поселенцев из Северной Европы, которые прибыли в Англию в 5 веке н.э. В этой части раскопок обнаружено деревянное здание, колодец с водой, саксонская и римская керамика, а также железные лезвия для ножей. Это свидетельствует о длительной и разнообразной истории этой территории, в которой сосуществовали и взаимодействовали различные культуры и цивилизации.

Фото из открытых источников / Cotswold Archaeology

Место расположения гигантского кладбищенского комплекса находится всего в 16 километрах от Стоунхенджа на равнине Солсбери. Это напоминает о том, что Стоунхендж, хотя и является наиболее известным доисторическим памятником в Англии, он не является единственным археологическим объектом на этой территории. В окрестностях Солсбери было обнаружено несколько других неолитических хенджей и кладбищ, а также обширные доисторические ямы всего в нескольких шагах от самого Стоунхенджа.