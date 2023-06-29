 

“Хотелось пару раз убить” – Донцова раскрыла неожиданные подробности своего брака

29.06.2023, 5:56, Разное
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7 июня королева русских детективов отметила свой день рождения. Правда, от пышных торжеств отказалась. Это не юбилей, да и на фоне последних событий в жизни писательницы праздника ей не хотелось. В марте Дарья Донцова похоронила мужа Александра, с которым прожила в браке 40 лет.

В крайнем интервью автор нашумевших книг рассказала об отношениях со своим теперь уже покойным возлюбленным, раскрыв неожиданные подробности. Супруги прожили вместе четыре десятилетия – весьма длительный срок, который многим парам не по зубам. Но писательница и психолог смогли найти решение любых проблем на своем пути и поддерживали друг друга во время трудностей.

Конечно, говорит Дарья Донцова, были сложные моменты, но о расставании мыслей не было. Она вспомнила, как покойному мужу однажды задали вопрос о том, не возникало ли у него желания уйти от возлюбленной.

“Супруг ответил: “Мне хотелось пару раз жену убить, но развестись – никогда”, – процитировала Александра королева русских детективов.

Она уверена, что самое главное – правильно выбрать партнера. Причем любовь к человеку должна родиться в браке, но не раньше. А перед тем, как идти в ЗАГС, нужно убедиться в том, что у вас общие ценности.

“Ну, нельзя выбирать спутника жизни нерационально”, – поделилась мнением Дарья Донцова.


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