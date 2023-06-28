Рыбинский мост закроют для транспорта. Расписание автобусных маршрутов

С 23:50 30 июня до 05:00 05 июля движение для всех видов транспорта по мосту через Волгу будет закрыто для выполнения монолитных работ в рамках капитального ремонта.

На этот период сохраняется пешеходное движение по мосту, а также движение велосипедов и средств индивидуальной мобильности.

Схема движения муниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок на указанный период:

Маршрут №5 будет начинать работу от остановочного пункта «ГЭС-14» и проследует по маршруту до конечного остановочного пункта «Почта» (ул. Коллективизации), в обратную сторону этим же маршрутом.

Маршруты (кольцевые) №№ 8, 11, 19 и 20 будут начинать и заканчивать движение на остановочном пункте «Почта» (ул. Коллективизации).

Маршрут №8-т будет работать:

– два автобуса будут выполнять рейсы по левобережной части с отправлением от остановочного пункта «Почта» (ул. Коллективизации);

– шесть автобусов будут выполнять рейсы от начального на маршруте остановочного пункта «Троллейбусный парк» до конечного остановочного пункта «Соборная площадь».

Маршрут №29 будет начинать работу от остановочного пункта «Почта» (ул. Коллективизации), конечный остановочный пункт на маршрутах не изменяется.

Маршрут №18 будет осуществлять движение до конечного остановочного пункта на маршруте – «Соборная площадь».

Также 1, 2, 3 и 4 июля изменится схема движения троллейбусов. Маршруты пройдут через Соборную площадь, улицу Крестовую, далее по своим маршрутам. С 5 июля возвращается прежняя схема.

На период полного закрытия моста через Волгу с 23:50 30 июня до 05:00 05 июля межмуниципальные маршруты также изменят схему движения.

В указанный период осуществлять движение только по левобережной части с организацией начальной и конечной остановки «Почта» (улица Коллективизации) будут следующие пригородные маршруты:

№ 109 «Рыбинск (ж/д вокзал) – Гаврилово»

№ 150 «Рыбинск — Милюшино»

№ 152 «Рыбинск — Арефино»

№ 156 «Рыбинск — Шашково»

№ 160 «Рыбинск — Тутаев (левый берег)»

С объездом через дамбу ГЭС последуют межмуниципальные маршруты № 505 «Рыбинск – Пошехонье» и № 506 «Пошехонье — Ярославль (через Рыбинск)». От Рыбинского автовокзала и в обратном направлении (из Пошехонья) указанные маршруты будут следовать по улицам: Пушкина —Плеханова —Фурманова — проспект Революции —Ворошилова — Глебовская — Переборский тракт — дамба шлюз —Целинная — Шекснинское шоссе — дамба ГЭС — до автодороги Р104 и далее по маршруту.

Расписания движения автобусов по маршрутам будут скорректированы с учетом максимального сохранения действующих графиков движения.

Расписание городских автобусных маршрутов

№ 8- т (правобережная часть)

Рабочие дни:

Отправление от троллейбусного парка

6:20, 6:40, 6:55, 7:20, 7:40, 7:55, 8:10, 8:20, 8:30, 8:40, 8:55, 9:10, 9:20, 9:30, 9:40, 9:55,10:10, 10:30, 10:40, 11:05, 11:20, 11:30, 11:50, 12:05, 12:20, 12:40, 12:50, 13:05, 13:20, 13:40, 13:50, 14:20, 14:30, 14:40, 14:50, 15:30, 15:40, 16:05, 16:20, 16:30, 16:50, 17:05, 17:20, 17:30, 17:40, 17:50, 18:05, 18:20, 18:30, 18:40, 18:50, 19:05, 19:30, 19:45, 20:00.

Отправление от Соборной площади

6:50, 7:10, 7:25, 7:50, 8:10, 8:25, 8:40, 8:50, 9:00, 9:10, 9:25, 9:40, 9:50, 10:00, 10:10, 10:25, 10:40, 11:00, 11:10, 11:35, 11:50, 12:00, 12:20, 12:35, 12:50, 13:10, 13:20, 13:35, 13:50, 14:10, 14:20, 14:50, 15:00, 15:10, 15:20, 16:00, 16:10, 16:35, 16:50, 17:00, 17:20, 17:35, 17:50, 18:00, 18:10, 18:20, 18:35, 18:50, 19:00, 19:10, 19:20, 19:35, 20:00, 20:15, 20:30.

Выходные дни:

Отправление от троллейбусного парка

6:20, 6:40, 7:20, 7:40, 8:10, 8:20, 8:40, 9:10, 9:20, 9:40, 10:10, 10:40, 11:05, 11:20, 12:05, 12:20, 12:40, 13:05, 13:20, 13:40, 14:20, 14:40, 15:40, 16:05, 16:20, 17:05, 17:20, 17:40, 18:05, 18:20, 18:40, 19:05, 19:45, 20:00

Отправление от Соборной площади

6:50, 7:10, 7:50, 8:10, 8:40, 8:50, 9:10, 9:40, 9:50, 10:10, 10:40, 11:10, 11:35, 11:50, 12:35, 12:50, 13:10, 13:35, 13:50, 14:10, 14:50, 15:10, 16:10, 16:35, 16:50, 17:35, 17:50, 18:10, 18:35, 18:50, 19:10, 19:35, 20:15, 20:30

8 -т (левобережная часть)

Рабочие дни:

Отправление от Почты (ул. Коллективизации)

6:45, 6:55, 7:05, 7:15, 7:25, 7:35, 7:45, 7:55, 8:05, 8:15, 8:25, 8:35, 8:45, 8:55, 9:05, 9:15, 9:25, 9:35, 9:45, 9:55, 10:05, 10:25, 10:45, 10:55, 11:20, 11:35, 11:50, 12:05, 12:20, 12:35, 12:50, 13:05, 13:20, 13:35, 13:50,14:05, 14:20, 14:35, 14:50, 15:05, 15:20, 15:35, 15:50, 16:05, 16:20, 16:35, 16:50, 17:05, 17:15, 17:25, 17:35, 17:45, 17:55, 18:05, 18:15, 18:25, 18:35, 18:45, 18:55, 19:10, 19:30, 20:00

Отправление от ул. Пестеля

6:30, 6:40, 6:50, 7:00, 7:10, 7:20, 7:30, 7:40, 7:50, 8:00, 8:10, 8:20, 8:30, 8:40, 8:50, 9:00, 9:10, 9:20, 9:30, 9:40, 9:50, 10:00, 10:10, 10:20, 10:40, 11:00, 11:10, 11:35, 11:50, 12:05, 12:20, 12:35, 12:50, 13:05, 13:20, 13:35, 13:50, 14:05, 14:20, 14:35, 14:50, 15:05, 15:20, 15:35, 15:50, 16:05, 16:20, 16:35, 16:50, 17:05, 17:20, 17:30, 17:40, 17:50, 18:00, 18:10, 18:20, 18:30, 18:40, 18:50, 19:00, 19:10, 19:25, 19:45, 20:15

Выходные дни:

Отправление от Почты

7:25, 7:40, 7:55, 8:10, 8:25, 8:40, 8:55, 9:10, 9:25, 9:40, 9:55, 10:10, 10:25, 10:40, 10:55, 11:10, 11:40, 12:20, 12:50, 13:20, 13:50, 14:20, 14:35, 14:50, 15:05, 15:35, 16:05, 16:20, 16:35, 16:50, 17:05, 17:20, 17:35, 17:50, 18:05, 18:20, 18:35, 18:50, 19:05, 19:20, 19:35, 19:50

Отправление от ул. Пестеля

7:10, 7:25, 7:40, 7:55, 8:10, 8:25, 8:40, 8:55, 9:10, 9:25, 9:40, 9:55, 10:10, 10:25, 10:40, 10:55, 11:10, 11:25, 12:05, 12:35, 13:05, 13:35, 14:05, 14:35, 14:50, 15:05, 15:20, 15:50, 16:20, 16:35, 16:50, 17:05, 17:20, 17:35, 17:50, 18:05, 18:20, 18:35, 18:50, 19:05, 19:20, 19:35, 19:50

№ 8 (кольцевой, левобережье – 2)

отправление от остановки «Почта»

5:55, 6:20, 6:45, 7:10, 7:35, 8:00, 8:25, 8:50, 10:15, 10:40, 11:05, 11:30, 11:55,12:20, 12:45, 13:10, 13:35, 14:00, 14:30, 14:55, 15:20, 15:45, 16:10, 16:35, 17:00, 17:25, 18:40, 19:05, 19:30, 19:55, 20:20, 20:45, 21:10, 21:35, 22-10

№ 11 (кольцевой, левобережье -2)

отправление от остановки «Почта»

6:07, 6:32, 6:57, 7:22, 7:47, 8:12, 8:37, 9:02, 9:27, 9:52, 10:27, 12:07, 12:32, 12:57, 13:22, 13:47, 14:12, 14:37, 15:02, 15:27, 16:47, 17:12, 17:37, 18:02, 18:27

№ 19 (кольцевой, левобережье – 1)

отправление от остановки «Почта»

5:50,6:10, 6:30, 6:50, 7:10, 7:30, 7:50, 8:10, 8:30, 9:50, 10:10, 10:30, 10:50, 11:10, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:30, 13:50, 14:10, 14:30, 14:50, 15:10, 15:30, 15:50, 16:10, 16:30, 16:50, 17:10, 17:30, 17:50, 19:00, 19:20, 19:40, 20:00, 20:20, 20:40, 21:00, 21:20, 21:40, 22:10

№ 20 (кольцевой, левобережье – 1)

отправление от остановки «Почта»

7:00, 7:20, 7:40, 8:00, 8:20, 8:40, 9:00, 9:20, 9:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40

№ 29 (левобережье)

отправление от остановки «Почта»

6:50, 7:30, 8:05, 9:35, 10:05, 10:50, 11:20, 14:40, 15:10, 15:40, 16:20, 16:55, 17:30, 18:10, 18-50

Отправление остановки «Сады «Дружба»

7:05, 7:45, 8:20, 9:50, 10:20, 11:05, 11:45, 14:55, 15:25, 15:55, 16:35, 17:10, 17:45, 18:25, 19:05

№5

отправление от остановки «Почта»

6:30, 7:30, 9:40, 11:00, 15:35, 17:00; 17:45, 19:20

отправление от ГЭС-14

6:00, 7:00, 9:10, 10:30, 15:05, 16:30, 17:15, 18-50.

Отдел транспорта и связи