 

По отражению глаз можно создавать картинки

27.06.2023, 0:35, Разное
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Недавно появилась новая удивительная технология, которая достаточно точно может создавать картинку, основываясь на том, что человек видит в зеркальном отражении своих глаз. Ученые одного из австралийских университетов, работавшие над этим проектом, использовали специальные компьютерные алгоритмы, которые позволяют на основе мельчайших тонкостей взгляда воссоздавать на экране изображение.

Чтобы эта технология работала, нужно только подставить специальную камеру, направленную на глаза человека, за которой следит компьютер, и, используя соответствующие инструменты, четко воспроизводить изображение, отражающееся на зрачке и сетчатке глаза.

Этот инновационный подход уже находит применение в различных областях, таких как высокотехнологичные системы безопасности, разработка искусственного интеллекта, медицинская диагностика и даже в игровой индустрии. Кроме того, были проведены многочисленные эксперименты, чтобы увидеть, насколько новая технология точно восстанавливает изображение, отраженное в глазу. Результаты были удивительны: в некоторых случаях картинки, которые создал компьютер, были настолько точными, что люди и сами не могли отличить их от реальных.


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