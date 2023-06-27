 

Дневной сон полезен для мозга

27.06.2023, 0:35, Разное
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В современном мире все больше людей страдают от нехватки сна. Различные обязанности, работа, заботы о семье и друзьях – все это может стать причиной недостаточного количества сна. Но ученые-сомнологи нашли внезапную пользу дневного отдыха для человеческого мозга.

Древние люди спали дважды за сутки – ночью и в середине дня. Некоторые страны по сей день практикуют сон после обеда. Такой отдых может продлить способность человека работать, поддерживает хорошее настроение и способствует функционированию мозга. Ученые заявляют, что дневной сон помогает увеличить производительность, исправлять ошибки в принимаемых решениях, а также повышает уровень креативности. Это связано с тем, что дневной сон помогает разгрузить мозг, который работает непрерывно в течение дня.

Он также может улучшить память. Ученые провели исследования, в которых участники прошли тесты на запоминание новых слов после ночного сна и после 45-минутного дневного. Результаты показали, что люди, которые практикуют дневной отдых, запомнили больше слов, чем те, кто не спал днем.


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