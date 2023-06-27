 

Рупор кремлевской пропаганды: “Морские легенды”. Крейсеры

27.06.2023, 0:13, Разное
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Обзоры отличного альбома "Морские легенды. Крейсеры".

На прошлой неделе приобрел. Просто прелесть, а не альбом. Единственный, но существенный минус – цена. У меня со скидками получилось урвать за 6150. Ценник проистекает из дорогой полиграфии и разных вкладок, врезок и вклеек. По содеражнию – книга дает общее представление о истории развития класса крейсеров с парусных судов до современных ракетных крейсеров и подводных ракетоносцев. Разумеется, если вас интересует более углубленное погружение в типы отдельных кораблей и их историю, то тут лучше обращаться к книгам из серии "Война на море" https://www.labirint.ru/series/24620/ от "Яузы". Тут же дается скорее общее представление, но достаточно системно и с эпизодическим погружением в интересные детали технического и исторического характера. Серьезных исторических ошибок при белгом осмотре не отмечено. Какой-то антисоветчины не наблюдалось, да и в целом в излишнюю политоту авторы не свалились.

Для фанатов военно-морской истории и войны на море.
С интересом жду следующий альбом про линейные корабли. Ну а там думаю эсминцы с авианосцами тоже подъедут.

Источник: Colonel Cassad


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