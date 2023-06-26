Почему современные женщины предпочитают избегать отношений (и почему им это действительно выгодно)

Современные женщины – это сильные, независимые, уверенные в себе и успешные личности, которые не нуждаются в мужчине для своего счастья и самореализации. Они не хотят подчиняться стереотипам и ограничениям, которые навязывает им общество касательно их роли, поведения и внешности. Они хотят жить по своим правилам и ценностям, развиваться и расти как личности, наслаждаться жизнью и любить себя.

В этой статье мы расскажем о шести причинах, по которым современные женщины предпочитают избегать отношений (и почему им это действительно выгодно).

Отношения не являются приоритетом для современных женщин

Сегодня дамы имеют много других интересов, увлечений, целей и планов, которые они хотят реализовать в своей жизни. Они хотят получить хорошее образование, построить карьеру, путешествовать по миру, заниматься хобби, учиться новому, помогать другим и т.д. А потому многие не желают ограничивать себя рамками одного человека и одной семьи. Они хотят быть самодостаточными и независимыми.

Отношения для современных женщин – это не цель, а дополнение к их полноценной и насыщенной жизни.

Мужчины требуют много времени, энергии и компромиссов

Современные женщины понимают, что отношения – это не только розы и шампанское, но и ответственность, уважение, доверие, поддержка, общение, уступки, терпение и т. д. Они знают, что все это требует работы и усилий с обеих сторон и понимают, что отношения не всегда идеальны и гладкие, скорее наоборот, чаще сложные и проблемные.

И потому современные женщины не готовы вступать в отношения с кем попало и как попало. Им нужны такие мужчины, которые делают их жизнь лучше, а не хуже.

Отношения ограничивают свободу и самореализацию

Сегодня женщины любят свою свободу не меньше мужчин, а потому не хотят ее терять ради кого-то другого. Они не желают подчиняться чужим правилам и ожиданиям. И не хотят жертвовать своими интересами, увлечениями, целями и планами ради чужих интересов, увлечений, целей и планов.

Современные женщины стремятся к самореализации и не собираются останавливаться на достигнутом или удовлетворяться малым. У них нет ни малейшего желания быть чьей-то тенью или придатком. Они хотят быть самостоятельными и цельными личностями.

Отношения для современных женщин – это возможность поделиться своей жизнью и своим счастьем с кем-то особенным, а не способ потерять свою жизнь и свое счастье ради кого-то другого.

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Лишний источник стресса и разочарования сегодня никому не нужен

Современные женщины предъявляют высокие стандарты и требования к своим партнерам и отношениям. Они не хотят терпеть ложь, обман, измену, насилие, ревность, контроль, манипуляции и другие негативные аспекты отношений. И не испытывают никакого желания тратить свое время и энергию на попытки починить то, что не работает или не может работать.

Сегодня практически каждая вторая понимает, что отношения – это не только гармония и согласие, но и конфликты и разногласия, не только любовь и страсть, но и рутина и обыденность. И, что еще хуже, повальные разочарования и предательство.

Да, женщины сегодня карьеристки

Отношения могут мешать и действительно мешают личностному росту. Женщины, которые стремятся к самосовершенствованию и не хотят останавливаться на достигнутом или удовлетворяться малым, прекрасно это знают. Они хотят развиваться и расти как личности в разных сферах жизни: образование, карьера, хобби, здоровье, духовность и т.д. И с выгодой для себя, так как хотят быть сегодня лучше, чем они были вчера.

Отношения могут быть ненужными или невозможными

Современные женщины не нуждаются в отношениях для того, чтобы чувствовать себя целостными и счастливыми. Они уже целостны и счастливы сами по себе. Мало кто сегодня из дам считает свое одиночество столь уж существенным недостатком, из-за которого надо лить горькие слезы.

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Кроме того, сегодня женщины часто столкнуться с тем, что отношения для них невозможны по разным причинам. Например, они не могут найти подходящего партнера, который бы соответствовал стандартам и требованиям. Или же находиться на большом расстоянии от своего партнера, который не может или не хочет переехать к ним или пригласить их к себе. Со временем, даже если какие-то отношения и наличествовали в планах, чувство сходит на нет, а результатом становится разлука. Которая, к слову, и не вызывает особого сожаления ни у одной из сторон.

Заключение

Безусловно, современные женщины хорошо себя чувствуют и без отношений. Но кто-то из этих железных леди украдкой все же плачет по ночам в подушку. О том, что в доме нет детского крика, мужчины и того, что называют простым бабским счастьем.

А потому можно с полной уверенностью заявить, что современные женщины не отказываются от отношений или не верят в любовь. Верят. Просто они хотят, чтобы эти отношения были здоровыми, качественными и радостными. Чтобы они не мешали им быть самими собой и реализовывать свой потенциал. И чтобы эти отношения дополняли собой их жизнь, а не замещали или, что еще хуже, портили ее.